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Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России
Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России - РИА Новости, 18.03.2022
Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России
Спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые можно рассматривать в инвестиционных целях, подскочил в России в конце февраля: в фирменных магазинах... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:42
2022-03-18T03:42
2022-03-18T05:26
экономика
россия
эдуард уткин
москва
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые можно рассматривать в инвестиционных целях, подскочил в России в конце февраля: в фирменных магазинах и бутиках даже бывают очереди за украшениями стоимостью в сотни тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин.Он объяснил это тем, что ювелирные украшения относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за западных санкций "будет невозможен ни из Европы, ни из Америки"."Однако ювелирные изделия премиального сегмента занимают, к сожалению, незначительную часть рынка, основной наш рынок, это все-таки эконом-сегмент", – добавил он.По словам главы гильдии, в сегменте массового спроса ситуация иная."Потребитель, который покупал такие изделия, сейчас стоит в очереди за гречкой, сахаром, мукой, консервами... здесь все деньги с ювелирного рынка ушли и пошли в продуктовый", – отметил Уткин.Он сообщил также, что в начале марта еще был активный спрос в эконом-сегменте, связанный с тем, что покупатели выбирали подарки на 8 марта. Однако после праздника, ювелиры ощутили падение спроса, которое сохраняется и сейчас.Во вторник Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя.
https://ria.ru/20220317/yuveliry-1778650693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, эдуард уткин, москва, общество
03:42 18.03.2022 (обновлено: 05:26 18.03.2022)
Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России
Глава гильдии ювелиров Уткин: виден ажиотажный спрос на премиальные украшения в России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые можно рассматривать в инвестиционных целях, подскочил в России в конце февраля: в фирменных магазинах и бутиках даже бывают очереди за украшениями стоимостью в сотни тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин.
"Мы видим сейчас очереди в магазинах, фирменных бутиках, раскупающих ювелирку... Спрос вырос, но на те ювелирные изделия, которые можно отнести к инвестиционным вложениям — это ювелирные изделия премиального сегмента стоимостью сотни тысяч рублей", — сообщил Уткин.
Он объяснил это тем, что ювелирные украшения относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за западных санкций "будет невозможен ни из Европы, ни из Америки".
"Однако ювелирные изделия премиального сегмента занимают, к сожалению, незначительную часть рынка, основной наш рынок, это все-таки эконом-сегмент", – добавил он.
По словам главы гильдии, в сегменте массового спроса ситуация иная.
"Потребитель, который покупал такие изделия, сейчас стоит в очереди за гречкой, сахаром, мукой, консервами... здесь все деньги с ювелирного рынка ушли и пошли в продуктовый", – отметил Уткин.
Он сообщил также, что в начале марта еще был активный спрос в эконом-сегменте, связанный с тем, что покупатели выбирали подарки на 8 марта. Однако после праздника, ювелиры ощутили падение спроса, которое сохраняется и сейчас.
Во вторник Европейский союз запретил экспорт в Россию
предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя.