https://ria.ru/20220318/ukrasheniya-1778765695.html

Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России

Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России - РИА Новости, 18.03.2022

Ювелиры выявили ажиотажный спрос на премиальные украшения в России

Спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые можно рассматривать в инвестиционных целях, подскочил в России в конце февраля: в фирменных магазинах... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:42

2022-03-18T03:42

2022-03-18T05:26

экономика

россия

эдуард уткин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98950/05/989500518_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b143e5c58666bda07418c228994dea1b.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые можно рассматривать в инвестиционных целях, подскочил в России в конце февраля: в фирменных магазинах и бутиках даже бывают очереди за украшениями стоимостью в сотни тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин.Он объяснил это тем, что ювелирные украшения относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за западных санкций "будет невозможен ни из Европы, ни из Америки"."Однако ювелирные изделия премиального сегмента занимают, к сожалению, незначительную часть рынка, основной наш рынок, это все-таки эконом-сегмент", – добавил он.По словам главы гильдии, в сегменте массового спроса ситуация иная."Потребитель, который покупал такие изделия, сейчас стоит в очереди за гречкой, сахаром, мукой, консервами... здесь все деньги с ювелирного рынка ушли и пошли в продуктовый", – отметил Уткин.Он сообщил также, что в начале марта еще был активный спрос в эконом-сегменте, связанный с тем, что покупатели выбирали подарки на 8 марта. Однако после праздника, ювелиры ощутили падение спроса, которое сохраняется и сейчас.Во вторник Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя.

https://ria.ru/20220317/yuveliry-1778650693.html

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, эдуард уткин, москва, общество