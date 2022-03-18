https://ria.ru/20220318/ukraina-1778934576.html

Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН

Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022

Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН

Данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) показывают, что цепочки поставки продовольствия на Украине "разваливаются", заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:52

2022-03-18T19:52

2022-03-18T20:12

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) показывают, что цепочки поставки продовольствия на Украине "разваливаются", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."ВПП со своей стороны предупреждает, что цепочка поставки продовольствия страны разваливается", - сказал Дюжаррик.Он утверждает, что "грузовики и поезда уничтожаются, аэропорты подвергаются бомбардировкам", "множество мостов разрушены, супермаркеты пусты".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html

https://ria.ru/20220317/krizis-1778714351.html

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Владимир Лаврентьев

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