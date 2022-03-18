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Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778934576.html
Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН
Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН
Данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) показывают, что цепочки поставки продовольствия на Украине "разваливаются", заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:52
2022-03-18T20:12
оон
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) показывают, что цепочки поставки продовольствия на Украине "разваливаются", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."ВПП со своей стороны предупреждает, что цепочка поставки продовольствия страны разваливается", - сказал Дюжаррик.Он утверждает, что "грузовики и поезда уничтожаются, аэропорты подвергаются бомбардировкам", "множество мостов разрушены, супермаркеты пусты".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html
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оон, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, донбасс, продукты, украина
19:52 18.03.2022 (обновлено: 20:12 18.03.2022)
 
Цепочки поставок продовольствия на Украине "разваливаются", заявили в ООН

Представитель ООН Дюжаррик: цепочки поставок продовольствия на Украине разваливаются

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) показывают, что цепочки поставки продовольствия на Украине "разваливаются", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"ВПП со своей стороны предупреждает, что цепочка поставки продовольствия страны разваливается", - сказал Дюжаррик.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРООНВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРДонбассПродуктыУкраина
 
 
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