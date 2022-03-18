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Жителям Мариуполя не хватает еды и электричества - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778867423.html
Жителям Мариуполя не хватает еды и электричества
Жителям Мариуполя не хватает еды и электричества - РИА Новости, 18.03.2022
Жителям Мариуполя не хватает еды и электричества
Ситуация в Мариуполе напряжённая, жители покидают город, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:25
2022-03-18T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
игорь конашенков
владимир путин
ирина верещук
запорожье
россия
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Мариуполе напряжённая, жители покидают город, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.В настоящее время ситуация в Мариуполе крайне напряжённая. В городе нет электричества, у населения закончились запасы провизии. Поставок продовольствия нет. Кроме того, практически всё магазины или разрушены, или уже разграблены, передаёт корреспондент РИА Новости.В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Донецкой народной республики при поддержке ВС РФ сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Мариуполя в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву. Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, владимир путин, ирина верещук, запорожье, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
15:25 18.03.2022
 
Жителям Мариуполя не хватает еды и электричества

Ситуация в Мариуполе напряжённая, жителям не хватает еды и электричества

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя
Боец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Боец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Мариуполе напряжённая, жители покидают город, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
В настоящее время ситуация в Мариуполе крайне напряжённая. В городе нет электричества, у населения закончились запасы провизии. Поставок продовольствия нет. Кроме того, практически всё магазины или разрушены, или уже разграблены, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Донецкой народной республики при поддержке ВС РФ сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Мариуполя в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву. Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Обстановка в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 15:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоИгорь КонашенковВладимир ПутинИрина ВерещукЗапорожьеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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