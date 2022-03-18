https://ria.ru/20220318/ukaz-1778875465.html

Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах - РИА Новости, 18.03.2022

Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:52

2022-03-18T15:52

2022-03-18T17:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила пресс-служба Кремля.Так, в документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.Кроме того, глава государства дал совету директоров ЦБ полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.Также регулятор получил право выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.Реализация 80 процентов валюты, полученной в рамках всех внешнеторговых договоров, стала обязательна по решению Минфина с 28 февраля.В указе президента также отмечается, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки "в ином размере", чем 80 процентов.Правительство должно в десятидневный срок утвердить порядок выдачи таких разрешений.

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778484652.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии