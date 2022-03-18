https://ria.ru/20220318/ukaz-1778875465.html
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах - РИА Новости, 18.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:52
2022-03-18T15:52
2022-03-18T17:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила пресс-служба Кремля.Так, в документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.Кроме того, глава государства дал совету директоров ЦБ полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.Также регулятор получил право выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.Реализация 80 процентов валюты, полученной в рамках всех внешнеторговых договоров, стала обязательна по решению Минфина с 28 февраля.В указе президента также отмечается, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки "в ином размере", чем 80 процентов.Правительство должно в десятидневный срок утвердить порядок выдачи таких разрешений.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778484652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
15:52 18.03.2022 (обновлено: 17:21 18.03.2022)
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах в сфере валютного регулирования
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила
пресс-служба Кремля.
Так, в документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.
Кроме того, глава государства дал совету директоров ЦБ полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.
"Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого может осуществляться <...> предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется советом директоров Центрального банка Российской Федерации", — сказано в документе.
Также регулятор получил право выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.
Реализация 80 процентов валюты, полученной в рамках всех внешнеторговых договоров, стала обязательна по решению Минфина с 28 февраля.
В указе президента также отмечается, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки "в ином размере", чем 80 процентов.
Правительство должно в десятидневный срок утвердить порядок выдачи таких разрешений.