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Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах - РИА Новости, 18.03.2022
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Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах - РИА Новости, 18.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:52
2022-03-18T17:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила пресс-служба Кремля.Так, в документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.Кроме того, глава государства дал совету директоров ЦБ полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.Также регулятор получил право выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.Реализация 80 процентов валюты, полученной в рамках всех внешнеторговых договоров, стала обязательна по решению Минфина с 28 февраля.В указе президента также отмечается, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки "в ином размере", чем 80 процентов.Правительство должно в десятидневный срок утвердить порядок выдачи таких разрешений.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
15:52 18.03.2022 (обновлено: 17:21 18.03.2022)
 
Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах в сфере валютного регулирования

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, в документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.
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Кроме того, глава государства дал совету директоров ЦБ полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.

"Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого может осуществляться <...> предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется советом директоров Центрального банка Российской Федерации", — сказано в документе.

Также регулятор получил право выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.
Реализация 80 процентов валюты, полученной в рамках всех внешнеторговых договоров, стала обязательна по решению Минфина с 28 февраля.
В указе президента также отмечается, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки "в ином размере", чем 80 процентов.
Правительство должно в десятидневный срок утвердить порядок выдачи таких разрешений.
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