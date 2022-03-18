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Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий

Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий - РИА Новости, 18.03.2022

Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий

Курский областной суд обязал одно из крупнейших предприятий региона "Курскхимволокно" создать убежище для рабочей смены на случай военных действий, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:35

2022-03-18T18:35

2022-03-18T18:35

происшествия

курская область

коммерческая недвижимость

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Курский областной суд обязал одно из крупнейших предприятий региона "Курскхимволокно" создать убежище для рабочей смены на случай военных действий, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов и управления судебного департамента региона.С иском к ООО "Курскхимволокно" о возложении на предприятие обязанности создать убежище обратилась в суд прокуратура. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что у ответчика нет подходящих помещений.Как отмечает пресс-служба, "Курскхимволокно" относится к числу предприятий, работающих в военное время, создание убежища для работающей смены входит в обязанности руководства предприятия "независимо от наличия или отсутствия готовых помещений для такой цели".

курская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, курская область, коммерческая недвижимость