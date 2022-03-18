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Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий
Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий - РИА Новости, 18.03.2022
Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий
Курский областной суд обязал одно из крупнейших предприятий региона "Курскхимволокно" создать убежище для рабочей смены на случай военных действий, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:35
2022-03-18T18:35
2022-03-18T18:35
происшествия
курская область
коммерческая недвижимость
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Курский областной суд обязал одно из крупнейших предприятий региона "Курскхимволокно" создать убежище для рабочей смены на случай военных действий, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов и управления судебного департамента региона.С иском к ООО "Курскхимволокно" о возложении на предприятие обязанности создать убежище обратилась в суд прокуратура. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что у ответчика нет подходящих помещений.Как отмечает пресс-служба, "Курскхимволокно" относится к числу предприятий, работающих в военное время, создание убежища для работающей смены входит в обязанности руководства предприятия "независимо от наличия или отсутствия готовых помещений для такой цели".
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, коммерческая недвижимость
Суд обязал курское предприятие создать убежище на случай военных действий
Суд обязал курское предприятие создать убежище для работников на случай военных действий
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости.
Курский областной суд обязал одно из крупнейших предприятий региона "Курскхимволокно" создать убежище для рабочей смены на случай военных действий, сообщает Telegram-канал
пресс-службы судов и управления судебного департамента региона.
С иском к ООО "Курскхимволокно" о возложении на предприятие обязанности создать убежище обратилась в суд прокуратура. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что у ответчика нет подходящих помещений.
"Апелляционным определением Курского областного суда решение отменено и постановлено новое решение об удовлетворении иска прокурора. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что, в силу закона, обязательность создания убежища на предприятии на случай военных действий обусловлена необходимостью обеспечения безопасности работающей смены от обстрелов и иной угрозы жизни и здоровью военными действиями", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, "Курскхимволокно" относится к числу предприятий, работающих в военное время, создание убежища для работающей смены входит в обязанности руководства предприятия "независимо от наличия или отсутствия готовых помещений для такой цели".