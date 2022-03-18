В Госдуме призвали Набиуллину раскрыть планы по дальнейшей политике ЦБ
Депутат Гартунг: Набиуллина должна рассказать, какую политику дальше будет вести ЦБ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эльвира Набиуллина, чью кандидатуру для переназначения на должность председателя ЦБ внес в пятницу президент России Владимир Путин, должна рассказать, какую политику в дальнейшем регулятор будет проводить, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (партия "Справедливая Россия – За правду").
"В существующих реалиях надо менять политику Центрального банка и экономического блока РФ, то есть Минфина. Ведь отдельно ЦБ или Минфин без Центрального банка не изменят ситуацию с ростом цен, с инфляцией, потому что причина инфляции у нас в монополизации экономики и росте издержек, а не в разбалансировке спроса и предложения", - считает депутат.
Он обращает внимание, что повышение Банком России ключевой ставки сейчас приводит не к снижению цен на товары, а к росту издержек. "Потому что у нас инфляция издержек в монополизированной экономике, издержки возрастают еще больше на обслуживании кредитов и, соответственно, растут цены, что мы и наблюдаем сейчас. Вот ЦБ поднял ставку с 9,5% до 20%, а цены не снизились, потому что выросли издержки, и они растут и будут дальше расти", - полагает глава думского комитета.
"Поэтому принимая решение по кандидатуре Набиуллиной, нужно понимать, какую политику она будет проводит. Если она будет делать то же самое, что делала до этого, то я ее не поддерживаю. А если она поменяет свое отношение, то есть какие-то другие инструменты будет использовать в комплексе с правительством, тогда можно будет ее поддержать", - сказал Гартунг. Однако о том, как Набиуллина планирует действовать в дальнейшем, скорее всего, выяснится только после того, как она придет в Госдуму и заявит об этом, допускает он.
"Но ее заявления будет мало, нужно еще, чтобы мы одновременно с главой Минфина Антоном Силуановым это обсуждали. Потому что для того чтобы создать условия для снижения цен, нужно поменять налоговое законодательство, отменить налоговый маневр в нефтяной отрасли и металлургии и перенести тяжесть налоговой нагрузки с внутреннего потребления на экспорт, чего пока не происходит", - подчеркнул парламентарий.
"Поэтому вопрос даже не персональный – за или против Набиуллиной, вопрос будет стоять за продолжение политики ЦБ, которая единственное что делает, это резко поднимает ключевую ставку, которая бьет по экономике, или против. Я против этого", - заявил Гартунг. Он считает, что именно вокруг этого и будет дискуссия. "Скорее всего, Набиуллина придет к нам на фракцию, и мы у нее спросим, что она собирается делать", - резюмировал депутат.
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