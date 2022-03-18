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Президент высоко оценивает работу Набиуллиной, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2022
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Президент высоко оценивает работу Набиуллиной, заявил Песков
Президент высоко оценивает работу Набиуллиной, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2022
Президент высоко оценивает работу Набиуллиной, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин высоко ценит работу Эльвиры Набиуллиной во главе Банка России, и ее выдвижение на пост в третий раз является логическим продолжением РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:35
2022-03-18T14:12
политика
россия
дмитрий песков
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит работу Эльвиры Набиуллиной во главе Банка России, и ее выдвижение на пост в третий раз является логическим продолжением этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее в пятницу внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка РФ."Разумеется сейчас, когда на Центральный банк ложиться дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной. Президент неоднократно давал высокую оценку работы Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого - внесение ее кандидатуры на еще один срок", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
12:35 18.03.2022 (обновлено: 14:12 18.03.2022)
 
Президент высоко оценивает работу Набиуллиной, заявил Песков

Песков назвал логичным внесение Путиным кандидатуры Набиуллиной на пост главы Центробанка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит работу Эльвиры Набиуллиной во главе Банка России, и ее выдвижение на пост в третий раз является логическим продолжением этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин ранее в пятницу внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка РФ.
"Разумеется сейчас, когда на Центральный банк ложиться дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной. Президент неоднократно давал высокую оценку работы Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого - внесение ее кандидатуры на еще один срок", - сказал Песков.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:01
Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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