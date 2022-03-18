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Товарооборот Москвы и Китая в 2021 году вырос на 34%
Товарооборот Москвы и Китая в 2021 году вырос на 34% - РИА Новости, 18.03.2022
Товарооборот Москвы и Китая в 2021 году вырос на 34%
Внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более, чем на треть относительно уровня 2020 года и достиг 64,5 миллиардов долларов, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:26
2022-03-18T12:26
2022-03-18T12:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
москва
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более, чем на треть относительно уровня 2020 года и достиг 64,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Китай входит в число основных торговых партнеров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 миллиарда долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6%. По итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой и Китаем увеличился почти на 34% и достиг 64,47 миллиарда долларов", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что у Москвы одновременно развиваются как экспорт, так и импорт в Китай. По итогу прошлого года эти показатели увеличились на 43,5% и 26,4%, соответственно."В 2021 году Москва значительно увеличила поставки продукции агропромышленного сектора в Китай. Объемы выросли на 73%, превысив 81 миллион долларов. Также столица наращивает поставки некоторых категорий товаров промышленного сектора. Например, почти на 17% увеличился экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, на 9% - поставки механического оборудования и техники", – сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Как отметили специалисты подведомственного ДИПП центра "Моспром", также активно развивается экспорт в Китай шоколадных изделий, мороженой говядины и мучных кондитерских изделий.В свою очередь, Москва закупает у Китая в основном товары промышленного производства: механическое оборудование и технику, легковые автомобили, а также запчасти и комплектующие, обувь, игрушки, спортинвентарь и одежду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров, владимир ефимов (политик), москва, россия, китай, экономика
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более, чем на треть относительно уровня 2020 года и достиг 64,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Китай входит в число основных торговых партнеров России
. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 миллиарда долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6%. По итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой
и Китаем
увеличился почти на 34% и достиг 64,47 миллиарда долларов", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
Он добавил, что у Москвы одновременно развиваются как экспорт, так и импорт в Китай. По итогу прошлого года эти показатели увеличились на 43,5% и 26,4%, соответственно.
"В 2021 году Москва значительно увеличила поставки продукции агропромышленного сектора в Китай. Объемы выросли на 73%, превысив 81 миллион долларов. Также столица наращивает поставки некоторых категорий товаров промышленного сектора. Например, почти на 17% увеличился экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, на 9% - поставки механического оборудования и техники", – сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Как отметили специалисты подведомственного ДИПП центра "Моспром", также активно развивается экспорт в Китай шоколадных изделий, мороженой говядины и мучных кондитерских изделий.
В свою очередь, Москва закупает у Китая в основном товары промышленного производства: механическое оборудование и технику, легковые автомобили, а также запчасти и комплектующие, обувь, игрушки, спортинвентарь и одежду.