https://ria.ru/20220318/tayland-1778804617.html
Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов
Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов - РИА Новости, 18.03.2022
Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов
Таиланд отменит требование о ПЦР-тесте за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:21
2022-03-18T15:21
2022-03-18T15:21
туризм
прают чан-оча
бангкок
таиланд
коронавирус covid-19
пцр-тест
туризм
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БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. Таиланд отменит требование о ПЦР-тесте за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин.Новая мера касается въезда в страну по бескарантинным программам для полностью привитых путешественников – Test&Go и "туристических песочниц". Помимо отмены предполетного ПЦР-теста, также принято решение о сокращении карантина по прибытии для невакцинированных — с 10 до пяти дней. Эта мера начнет действовать с 1 апреля.Кроме того, Центр обсудил вопрос об увеличении числа провинций, находящихся в статусе "туристических" ("синих"), и количества "песочниц", в число которых вернулись столица, а также Пхетчабури и Чиангмай.Остальные условия приезда остаются без изменений. Необходимо оформить разрешение на въезд Thailand Pass, пройти тестирование по прибытии и сделать экспресс-тест на пятый день. Также, по словам официального представителя правительственного ковид-центра, на заседании обсуждался вопрос о переводе COVID-19 в статус эндемического заболевания с 1 июля 2022 года.
https://ria.ru/20220317/uzbekistan-1778645556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прают чан-оча, бангкок, таиланд, коронавирус covid-19, пцр-тест, туризм, туристы, новости - туризм, аэропорт
Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов
Таиланд отменит ПЦР-тесты за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля
БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. Таиланд отменит требование о ПЦР-тесте за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин.
Новая мера касается въезда в страну по бескарантинным программам для полностью привитых путешественников – Test&Go и "туристических песочниц". Помимо отмены предполетного ПЦР-теста, также принято решение о сокращении карантина по прибытии для невакцинированных — с 10 до пяти дней. Эта мера начнет действовать с 1 апреля.
Кроме того, Центр обсудил вопрос об увеличении числа провинций, находящихся в статусе "туристических" ("синих"), и количества "песочниц", в число которых вернулись столица, а также Пхетчабури и Чиангмай.
Остальные условия приезда остаются без изменений. Необходимо оформить разрешение на въезд Thailand Pass, пройти тестирование по прибытии и сделать экспресс-тест на пятый день.
Также, по словам официального представителя правительственного ковид-центра, на заседании обсуждался вопрос о переводе COVID-19 в статус эндемического заболевания с 1 июля 2022 года.