https://ria.ru/20220318/tayland-1778804617.html

Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов

Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов - РИА Новости, 18.03.2022

Таиланд отменит ПЦР-тесты для привитых туристов

Таиланд отменит требование о ПЦР-тесте за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:21

2022-03-18T15:21

2022-03-18T15:21

туризм

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бангкок

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коронавирус covid-19

пцр-тест

туризм

туристы

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БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. Таиланд отменит требование о ПЦР-тесте за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин.Новая мера касается въезда в страну по бескарантинным программам для полностью привитых путешественников – Test&Go и "туристических песочниц". Помимо отмены предполетного ПЦР-теста, также принято решение о сокращении карантина по прибытии для невакцинированных — с 10 до пяти дней. Эта мера начнет действовать с 1 апреля.Кроме того, Центр обсудил вопрос об увеличении числа провинций, находящихся в статусе "туристических" ("синих"), и количества "песочниц", в число которых вернулись столица, а также Пхетчабури и Чиангмай.Остальные условия приезда остаются без изменений. Необходимо оформить разрешение на въезд Thailand Pass, пройти тестирование по прибытии и сделать экспресс-тест на пятый день. Также, по словам официального представителя правительственного ковид-центра, на заседании обсуждался вопрос о переводе COVID-19 в статус эндемического заболевания с 1 июля 2022 года.

https://ria.ru/20220317/uzbekistan-1778645556.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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