https://ria.ru/20220318/subsidii-1778816345.html

Аграрии Пермского края на три месяца раньше получат региональные субсидии

Аграрии Пермского края на три месяца раньше получат региональные субсидии - РИА Новости, 18.03.2022

Аграрии Пермского края на три месяца раньше получат региональные субсидии

Власти Пермского края в качестве меры поддержки сельхозтоваропроизводителей готовы в этом году предоставить большую часть субсидий на три месяца раньше,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:20

2022-03-18T12:20

2022-03-18T12:20

дмитрий махонин

пермский край

россия

экономика

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ПЕРМЬ, 18 мар – РИА Новости. Власти Пермского края в качестве меры поддержки сельхозтоваропроизводителей готовы в этом году предоставить большую часть субсидий на три месяца раньше, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с представителями агропромышленного комплекса региона, на котором обсудили текущую ситуацию в отрасли, а также перспективы развития."Чтобы облегчить финансовую нагрузку на региональных производителей и фермеров, в этом году большинство денежных выплат будет предоставлено уже летом, а не осенью. По ряду субсидий также будет пересмотрен механизм, чтобы предоставлять авансы под будущие обязательства", – отметил Махонин.В пресс-службе губернатора пояснили, что по минеральным удобрениям выплаты в регионе перенесут с октября на июль. "В части закупки элитных семян ежемесячное доведение субсидий частями с мая по октябрь планируется заменить разовой выплатой в июле", – добавили в ведомстве.В ходе совещания также были анонсированы новые подходы к предоставлению мер поддержки аграриев региона. По информации пресс-службы губернатора, по ключевым субсидиям предложено ввести дифференциацию ставок – в зависимости от производственных показателей предприятий. Кроме того, предложено изменить порядок возмещения части затрат на уплату первоначального лизингового платежа.Помимо этого, по данным пресс-службы губернатора, власти региона намерены изменить механизм возмещения части затрат на содержание племенного поголовья, ввести новый порядок на культуртехнические мероприятия с вовлекаемыми в сельскохозяйственный оборот землями и предоставить аграриям кредиты по льготной ставке 5% годовых.Губернатор Махонин поручил профильным ведомствам оказывать персональное содействие сельхозтоваропроизводителям в части взаимодействия с банками, поскольку предприниматели обращаются в разные кредитные организации, и условия работы в них отличаются.По словам главы Пермского края, несмотря на санкции, введенные против России, власти региона сохранят запланированные объемы поддержки аграриев. Как уточнил Махонин, всего на эти цели предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220310/kredit-1777556630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211225/perm-1765462894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий махонин, пермский край, россия, экономика