https://ria.ru/20220318/subsidii-1778816345.html
Аграрии Пермского края на три месяца раньше получат региональные субсидии
Аграрии Пермского края на три месяца раньше получат региональные субсидии - РИА Новости, 18.03.2022
Аграрии Пермского края на три месяца раньше получат региональные субсидии
Власти Пермского края в качестве меры поддержки сельхозтоваропроизводителей готовы в этом году предоставить большую часть субсидий на три месяца раньше,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:20
2022-03-18T12:20
2022-03-18T12:20
дмитрий махонин
пермский край
россия
экономика
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ПЕРМЬ, 18 мар – РИА Новости. Власти Пермского края в качестве меры поддержки сельхозтоваропроизводителей готовы в этом году предоставить большую часть субсидий на три месяца раньше, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с представителями агропромышленного комплекса региона, на котором обсудили текущую ситуацию в отрасли, а также перспективы развития."Чтобы облегчить финансовую нагрузку на региональных производителей и фермеров, в этом году большинство денежных выплат будет предоставлено уже летом, а не осенью. По ряду субсидий также будет пересмотрен механизм, чтобы предоставлять авансы под будущие обязательства", – отметил Махонин.В пресс-службе губернатора пояснили, что по минеральным удобрениям выплаты в регионе перенесут с октября на июль. "В части закупки элитных семян ежемесячное доведение субсидий частями с мая по октябрь планируется заменить разовой выплатой в июле", – добавили в ведомстве.В ходе совещания также были анонсированы новые подходы к предоставлению мер поддержки аграриев региона. По информации пресс-службы губернатора, по ключевым субсидиям предложено ввести дифференциацию ставок – в зависимости от производственных показателей предприятий. Кроме того, предложено изменить порядок возмещения части затрат на уплату первоначального лизингового платежа.Помимо этого, по данным пресс-службы губернатора, власти региона намерены изменить механизм возмещения части затрат на содержание племенного поголовья, ввести новый порядок на культуртехнические мероприятия с вовлекаемыми в сельскохозяйственный оборот землями и предоставить аграриям кредиты по льготной ставке 5% годовых.Губернатор Махонин поручил профильным ведомствам оказывать персональное содействие сельхозтоваропроизводителям в части взаимодействия с банками, поскольку предприниматели обращаются в разные кредитные организации, и условия работы в них отличаются.По словам главы Пермского края, несмотря на санкции, введенные против России, власти региона сохранят запланированные объемы поддержки аграриев. Как уточнил Махонин, всего на эти цели предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220310/kredit-1777556630.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий махонин, пермский край, россия, экономика
ПЕРМЬ, 18 мар – РИА Новости. Власти Пермского края в качестве меры поддержки сельхозтоваропроизводителей готовы в этом году предоставить большую часть субсидий на три месяца раньше, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин
провел рабочее совещание с представителями агропромышленного комплекса региона, на котором обсудили текущую ситуацию в отрасли, а также перспективы развития.
"Чтобы облегчить финансовую нагрузку на региональных производителей и фермеров, в этом году большинство денежных выплат будет предоставлено уже летом, а не осенью. По ряду субсидий также будет пересмотрен механизм, чтобы предоставлять авансы под будущие обязательства", – отметил Махонин.
В пресс-службе губернатора пояснили, что по минеральным удобрениям выплаты в регионе перенесут с октября на июль. "В части закупки элитных семян ежемесячное доведение субсидий частями с мая по октябрь планируется заменить разовой выплатой в июле", – добавили в ведомстве.
В ходе совещания также были анонсированы новые подходы к предоставлению мер поддержки аграриев региона. По информации пресс-службы губернатора, по ключевым субсидиям предложено ввести дифференциацию ставок – в зависимости от производственных показателей предприятий. Кроме того, предложено изменить порядок возмещения части затрат на уплату первоначального лизингового платежа.
"При этом предполагается, что предоставление субсидий по договорам лизинга, заключенным после завершения приема заявок в 2021 году, будет осуществляться по ставкам 2021 года – это 10% от стоимости договора", – сообщил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.
Помимо этого, по данным пресс-службы губернатора, власти региона намерены изменить механизм возмещения части затрат на содержание племенного поголовья, ввести новый порядок на культуртехнические мероприятия с вовлекаемыми в сельскохозяйственный оборот землями и предоставить аграриям кредиты по льготной ставке 5% годовых.
Губернатор Махонин поручил профильным ведомствам оказывать персональное содействие сельхозтоваропроизводителям в части взаимодействия с банками, поскольку предприниматели обращаются в разные кредитные организации, и условия работы в них отличаются.
По словам главы Пермского края, несмотря на санкции, введенные против России
, власти региона сохранят запланированные объемы поддержки аграриев. Как уточнил Махонин, всего на эти цели предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей.