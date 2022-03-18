https://ria.ru/20220318/strategiya-1778803568.html
Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая
Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая - РИА Новости, 18.03.2022
Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая
В следующие месяцы в ФРГ будет разработана не только новая стратегия национальной безопасности, но и новая стратегия в отношении Китая, заявила в пятницу глава... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:26
2022-03-18T11:26
2022-03-18T12:34
в мире
китай
германия
европа
африка
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. В следующие месяцы в ФРГ будет разработана не только новая стратегия национальной безопасности, но и новая стратегия в отношении Китая, заявила в пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на мероприятии при участии экспертов, посвященном началу разработки национальной стратегии безопасности."Мы видим у нас, но мы видели это и в прошлые годы, что в глобальном мире внутренние и внешние угрозы размываются полностью. В нашей конституции есть основополагающие линии, нужно спросить себя серьезно при том, что ни у кого сейчас нет ответов, как мы поступим с этими старыми линиями в будущем. Мы видим в связи с "шелковым путем", что инвестиции в инфраструктуру имеют значение в области безопасности. Мы определили европейский суверенитет таким образом, что это сотрудничество там, где это возможно, и самостоятельность там, где это необходимо", - сказала министр.При этом она отметила, что самостоятельно действовать можно там, где нет полной зависимости от других."И это мы видим не только в Европе, но и по всему миру, в Африке, в Индо-Тихоокеанском регионе. Если мы посмотрим, в какие страны Китай полностью инвестировал в энергообеспечение, то мы увидим, что именно там остро ставятся вопросы суверенитета, территориальной неприкосновенности, международного права", - сказала Бербок."Поэтому в следующие месяцы мы не только будем разрабатывать новую стратегию безопасности, но и стратегию в отношении Китая", - добавила Бербок.
https://ria.ru/20220318/sotrudnichestvo-1778767436.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, германия, европа, африка, признание днр и лнр в россии
11:26 18.03.2022 (обновлено: 12:34 18.03.2022)
Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая
Глава МИД Германии Бербок заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая
БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. В следующие месяцы в ФРГ будет разработана не только новая стратегия национальной безопасности, но и новая стратегия в отношении Китая, заявила в пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на мероприятии при участии экспертов, посвященном началу разработки национальной стратегии безопасности.
"Мы видим у нас, но мы видели это и в прошлые годы, что в глобальном мире внутренние и внешние угрозы размываются полностью. В нашей конституции есть основополагающие линии, нужно спросить себя серьезно при том, что ни у кого сейчас нет ответов, как мы поступим с этими старыми линиями в будущем. Мы видим в связи с "шелковым путем", что инвестиции в инфраструктуру имеют значение в области безопасности. Мы определили европейский суверенитет таким образом, что это сотрудничество там, где это возможно, и самостоятельность там, где это необходимо", - сказала министр.
При этом она отметила, что самостоятельно действовать можно там, где нет полной зависимости от других.
"И это мы видим не только в Европе
, но и по всему миру, в Африке
, в Индо-Тихоокеанском регионе. Если мы посмотрим, в какие страны Китай
полностью инвестировал в энергообеспечение, то мы увидим, что именно там остро ставятся вопросы суверенитета, территориальной неприкосновенности, международного права", - сказала Бербок.
"Поэтому в следующие месяцы мы не только будем разрабатывать новую стратегию безопасности, но и стратегию в отношении Китая", - добавила Бербок.