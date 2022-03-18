https://ria.ru/20220318/strategiya-1778803568.html

Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая

Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая - РИА Новости, 18.03.2022

Глава МИД Германии заявила о разработке новой стратегии в отношении Китая

В следующие месяцы в ФРГ будет разработана не только новая стратегия национальной безопасности, но и новая стратегия в отношении Китая, заявила в пятницу глава... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:26

2022-03-18T11:26

2022-03-18T12:34

в мире

китай

германия

европа

африка

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. В следующие месяцы в ФРГ будет разработана не только новая стратегия национальной безопасности, но и новая стратегия в отношении Китая, заявила в пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на мероприятии при участии экспертов, посвященном началу разработки национальной стратегии безопасности."Мы видим у нас, но мы видели это и в прошлые годы, что в глобальном мире внутренние и внешние угрозы размываются полностью. В нашей конституции есть основополагающие линии, нужно спросить себя серьезно при том, что ни у кого сейчас нет ответов, как мы поступим с этими старыми линиями в будущем. Мы видим в связи с "шелковым путем", что инвестиции в инфраструктуру имеют значение в области безопасности. Мы определили европейский суверенитет таким образом, что это сотрудничество там, где это возможно, и самостоятельность там, где это необходимо", - сказала министр.При этом она отметила, что самостоятельно действовать можно там, где нет полной зависимости от других."И это мы видим не только в Европе, но и по всему миру, в Африке, в Индо-Тихоокеанском регионе. Если мы посмотрим, в какие страны Китай полностью инвестировал в энергообеспечение, то мы увидим, что именно там остро ставятся вопросы суверенитета, территориальной неприкосновенности, международного права", - сказала Бербок."Поэтому в следующие месяцы мы не только будем разрабатывать новую стратегию безопасности, но и стратегию в отношении Китая", - добавила Бербок.

https://ria.ru/20220318/sotrudnichestvo-1778767436.html

китай

германия

европа

африка

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

в мире, китай, германия, европа, африка, признание днр и лнр в россии