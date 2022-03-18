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АБР: банки могут потерять 210 миллиардов рублей из-за повышения ставок - РИА Новости, 18.03.2022
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Российские банки рискуют потерять сотни миллиардов рублей
АБР: банки могут потерять 210 миллиардов рублей из-за повышения ставок - РИА Новости, 18.03.2022
Российские банки рискуют потерять сотни миллиардов рублей
Российские банки рискуют потерять до 210 миллиардов рублей из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:20
2022-03-18T10:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские банки рискуют потерять до 210 миллиардов рублей из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) к ЦБ и Агентству по страхованию вкладов."Банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в текущих рыночных условиях они вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России в основном фиксированные", — пишет портал.Как считает Ассоциация, в некоторых финансовых организациях около 90% вкладчиков уже переложили средства под повышенный процент. В целом по сфере к такой мере прибегнула примерно половина клиентов, говорится в материале."Возникла следующая ситуация: банки пошли навстречу ЦБ, который обзванивал участников рынка и просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств, но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам", — описывает проблему вице-президент АБР Алексей Войлуков.При этом новые кредиты по текущим ставкам банки практически не выдают из-за низкого спроса, добавляет он.Кроме того, клиенты начали пользоваться правом на реструктуризацию сделок и кредитные каникулы. Также в банках сократилось число операций с инвестициями, трансграничными переводами и обменом валютами.Для решения проблемы АБР предлагает полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией. Как считают в ассоциации, это позволит практически полностью отыграть потери.Банк России 28 февраля экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
https://ria.ru/20220317/rubl-1778573110.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:20 18.03.2022
 
АБР: банки могут потерять 210 миллиардов рублей из-за повышения ставок

АБР: убытки банков от резкого роста ставок могут составить 210 миллиардов рублей

© Depositphotos / Paha_L Семейная пара в офисе банка
Семейная пара в офисе банка - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Depositphotos / Paha_L
Семейная пара в офисе банка
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские банки рискуют потерять до 210 миллиардов рублей из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) к ЦБ и Агентству по страхованию вкладов.
"Банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в текущих рыночных условиях они вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России в основном фиксированные", — пишет портал.
Как считает Ассоциация, в некоторых финансовых организациях около 90% вкладчиков уже переложили средства под повышенный процент. В целом по сфере к такой мере прибегнула примерно половина клиентов, говорится в материале.
"Возникла следующая ситуация: банки пошли навстречу ЦБ, который обзванивал участников рынка и просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств, но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам", — описывает проблему вице-президент АБР Алексей Войлуков.
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При этом новые кредиты по текущим ставкам банки практически не выдают из-за низкого спроса, добавляет он.
Кроме того, клиенты начали пользоваться правом на реструктуризацию сделок и кредитные каникулы. Также в банках сократилось число операций с инвестициями, трансграничными переводами и обменом валютами.
Для решения проблемы АБР предлагает полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией. Как считают в ассоциации, это позволит практически полностью отыграть потери.
Банк России 28 февраля экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
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