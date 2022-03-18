https://ria.ru/20220318/ssha-1778945208.html

The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком

The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком - РИА Новости, 18.03.2022

The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком

Попытки Владимира Зеленского надавить на американское правительство для получения большей военной помощи могут сыграть на руку республиканцам, что скажется на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:18

2022-03-18T21:18

2022-03-18T21:18

в мире

сша

украина

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского надавить на американское правительство для получения большей военной помощи могут сыграть на руку республиканцам, что скажется на позициях демократов и президента США Джо Байдена, пишет The Hill."Во время выступления перед членами конгресса Зеленский особо подчеркнул, что именно Байден должен сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Теперь демократы занервничали, ведь он подарил республиканцам новый аргумент в политической борьбе", — говорится в материале.По мнению автора публикации, республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев стараются создать впечатление, что Байден слаб как лидер, и последнее выступление Зеленского может стать новым поводом для разжигания розни перед промежуточными выборами в Палату представителей США.Зеленский выступил в среду перед конгрессменами. В ходе речи он попросил американское правительство ввести бесполетную зону над территорией Украины, поставить украинским солдатам военные самолеты и новое вооружение.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html

https://ria.ru/20220318/gallouey-1778876867.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский