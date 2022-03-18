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The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком - РИА Новости, 18.03.2022
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The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком
The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком - РИА Новости, 18.03.2022
The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком
Попытки Владимира Зеленского надавить на американское правительство для получения большей военной помощи могут сыграть на руку республиканцам, что скажется на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:18
2022-03-18T21:18
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского надавить на американское правительство для получения большей военной помощи могут сыграть на руку республиканцам, что скажется на позициях демократов и президента США Джо Байдена, пишет The Hill."Во время выступления перед членами конгресса Зеленский особо подчеркнул, что именно Байден должен сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Теперь демократы занервничали, ведь он подарил республиканцам новый аргумент в политической борьбе", — говорится в материале.По мнению автора публикации, республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев стараются создать впечатление, что Байден слаб как лидер, и последнее выступление Зеленского может стать новым поводом для разжигания розни перед промежуточными выборами в Палату представителей США.Зеленский выступил в среду перед конгрессменами. В ходе речи он попросил американское правительство ввести бесполетную зону над территорией Украины, поставить украинским солдатам военные самолеты и новое вооружение.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html
https://ria.ru/20220318/gallouey-1778876867.html
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
21:18 18.03.2022
 
The Hill: помощь Зеленскому выйдет Байдену боком

The Hill: призывы Зеленского к США поддержать Украину сеют раскол в Вашингтоне

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского надавить на американское правительство для получения большей военной помощи могут сыграть на руку республиканцам, что скажется на позициях демократов и президента США Джо Байдена, пишет The Hill.
"Во время выступления перед членами конгресса Зеленский особо подчеркнул, что именно Байден должен сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Теперь демократы занервничали, ведь он подарил республиканцам новый аргумент в политической борьбе", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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По мнению автора публикации, республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев стараются создать впечатление, что Байден слаб как лидер, и последнее выступление Зеленского может стать новым поводом для разжигания розни перед промежуточными выборами в Палату представителей США.
Зеленский выступил в среду перед конгрессменами. В ходе речи он попросил американское правительство ввести бесполетную зону над территорией Украины, поставить украинским солдатам военные самолеты и новое вооружение.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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