День 23-й: ДНР взяла аэропорт Мариуполя, Путин и Макрон обсудили Украину
День 23-й спецоперации: силы ДНР взяли аэропорт Мариуполя, Путин и Макрон обсудили Украину
Народная милиция ДНР в Мариуполе
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На 23-й день российской спецоперации на Украине войска РФ продвинулись еще на 6 километров, авиация РФ уничтожила 54 военных объекта, а Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР. Президент РФ Владимир Путин провел очередной разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, а президент США Джо Байден почти два часа говорил с китайским лидером Си Цзиньпином, в том числе о ситуации на Украине.
Ход спецоперации и эвакуация мирных жителей
К концу 23-го дня спецоперации российские военные продвинулись еще на 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также продолжается эвакуация мирных жителей и согласование новых гуманитарных коридоров. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2781 ребенок, сообщили в министерстве. РФ в пятницу предоставила гумкоридоры на четырех направлениях на Украине, из них Киев согласовал три маршрута, но ни один не подтвердил.
В свою очередь, украинская сторона в пятницу заявила семь дополнительных гуманитарных коридоров, РФ согласилась на все предложения без каких-либо условий. В Крым эвакуировали 181 иностранца из девяти государств, в том числе Нигерии, Узбекистана, Ливана, а также 90 граждан Украины.
Вчера, 08:00Путин зафиксировал поражение Запада
Прогресс в переговорах и мирный договор
Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в пятницу по итогам очередных переговоров, что Москва и Киев находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Он также добавил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.
Однако говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами, заявил Мединский.
Путин поговорил с Макроном, а Байден — с Си Цзиньпином
Путин и Макрон больше часа говорили по телефону, обсуждая прогресс на переговорах Москвы и Киева. В Кремле сообщили, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей. Президент Франции выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, но Путин заверил его, что российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, организуют гуманитарные коридоры.
В то же время Байден созвонился с Си Цзиньпином, они говорили почти два часа, причем основной темой разговора стала спецоперация России на Украине, американский лидер изложил видение Вашингтона и союзников по данному вопросу. Однако Байден не просил Си Цзиньпина о конкретных действиях в контексте спецоперации РФ на Украине, заявил Белый дом.
17 марта, 08:00Украина разделила Запад
Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил Байдену, что главным приоритетом в ситуации на Украине остается продолжение диалога и переговоров, а также предотвращение жертв среди гражданского населения, а также что США и НАТО должны вести диалог с РФ и устранить озабоченность по безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
15 марта, 08:00Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация