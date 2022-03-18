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Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778933572.html
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.03.2022
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, заявил в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:48
2022-03-18T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, за день продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения Народной Милиции Луганской Республики, развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на два километра.
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, лнр, днр
19:48 18.03.2022 (обновлено: 20:16 18.03.2022)
 
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации

Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации на Украине

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, за день продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское", - сказал Конашенков.
Он добавил, что подразделения Народной Милиции Луганской Республики, развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на два километра.
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