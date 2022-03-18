https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778933572.html
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.03.2022
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, заявил в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:48
2022-03-18T19:48
2022-03-18T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, за день продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения Народной Милиции Луганской Республики, развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на два километра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, лнр, днр
19:48 18.03.2022 (обновлено: 20:16 18.03.2022)
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации
Российские военные продвинулись на шесть километров в ходе спецоперации на Украине