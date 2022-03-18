https://ria.ru/20220318/skidki-1778759791.html

Поставщики X5 Group сообщили о приостановке промоакций и скидок на товары

Поставщики X5 Group сообщили о приостановке промоакций и скидок на товары - РИА Новости, 18.03.2022

Поставщики X5 Group сообщили о приостановке промоакций и скидок на товары

С конца февраля некоторые поставщики ретейлера X5 Group стали отказываются от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию, рассказали РБК в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T00:41

2022-03-18T00:41

2022-03-18T00:41

экономика

владимир путин

россия

азбука вкуса

рбк (медиагруппа)

x5 retail group

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С конца февраля некоторые поставщики ретейлера X5 Group стали отказываются от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию, рассказали РБК в пресс-службе компании.Подчеркивается, что большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что "хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом".В X5 Group подчеркнули, что предоставление в магазинах скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика.Как пояснил изданию представитель "Азбуки вкуса", его сеть столкнулась со схожей ситуацией. Однако, по его словам, посетители не заметят отмены скидок, поскольку доля ценового промо у ретейлера не превышает пяти процентов.В пресс-службе сети "Верный" уточнили, что за последнее время от промоакций отказались примерно треть поставщиков. Ее представитель объяснил такое решение повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов.Источник РБК в одной из федеральных сетей отметил, что промоакции отменяют транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, а также отечественные производители, которые зависит от импортного сырья.Президент Владимир Путин поручил главам регионов и Федеральной антимонопольной службе следить, чтобы сегодняшняя ситуация не была основанием для роста цен на товары.Глава государства призвал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, особенно первой необходимости, исключив при этом “ручное” вмешательство в цены. При этом президент подчеркнул, что к стабилизации цен должно привести увеличение предложения.

https://ria.ru/20220317/import-1778641845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, владимир путин, россия, азбука вкуса, рбк (медиагруппа), x5 retail group, общество