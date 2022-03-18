https://ria.ru/20220318/shuvalov-1778878585.html

Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов

Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов - РИА Новости, 18.03.2022

Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов

Россия выработала иммунитет к западным санкциям, а исполнение поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:05

2022-03-18T16:05

2022-03-18T16:05

москва

россия

экономика

вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к западным санкциям, а исполнение поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать его еще крепче, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в интервью каналу RT."Нужно выполнить ту повестку, которую озвучил президент по социально экономическому развитию страны и регионов. Это продвинет нас не от пятерки к шестерке, а это продвинет нас к десятке", - добавил он.В среду Путин принял участие в совещании по мерам поддержки регионов РФ и сделал ряд заявлений по социальной и экономической жизни страны.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, россия, экономика, вэб.рф (вэб), игорь шувалов