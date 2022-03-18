Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов
Глава ВЭБа Шувалов: Россия выработала иммунитет к западным санкциям
Председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к западным санкциям, а исполнение поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать его еще крепче, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в интервью каналу RT.
"Одновременно это (санкции - ред.) и оружие против Москвы, с другой стороны, мы выработали иммунитет", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, как он может оценить утверждение "санкции больше не оружие против Москвы - страна выработала к ним иммунитет" по десятибалльной шкале, где "десять" - абсолютное согласие с утверждением, а "один" - несогласие.
"Нужно выполнить ту повестку, которую озвучил президент по социально экономическому развитию страны и регионов. Это продвинет нас не от пятерки к шестерке, а это продвинет нас к десятке", - добавил он.
В среду Путин принял участие в совещании по мерам поддержки регионов РФ и сделал ряд заявлений по социальной и экономической жизни страны.