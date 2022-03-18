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Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов - РИА Новости, 18.03.2022
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Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов
Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов - РИА Новости, 18.03.2022
Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов
Россия выработала иммунитет к западным санкциям, а исполнение поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:05
2022-03-18T16:05
москва
россия
экономика
вэб.рф (вэб)
игорь шувалов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к западным санкциям, а исполнение поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать его еще крепче, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в интервью каналу RT."Нужно выполнить ту повестку, которую озвучил президент по социально экономическому развитию страны и регионов. Это продвинет нас не от пятерки к шестерке, а это продвинет нас к десятке", - добавил он.В среду Путин принял участие в совещании по мерам поддержки регионов РФ и сделал ряд заявлений по социальной и экономической жизни страны.
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москва, россия, экономика, вэб.рф (вэб), игорь шувалов
16:05 18.03.2022
 
Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил Шувалов

Глава ВЭБа Шувалов: Россия выработала иммунитет к западным санкциям

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к западным санкциям, а исполнение поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать его еще крепче, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в интервью каналу RT.
"Одновременно это (санкции - ред.) и оружие против Москвы, с другой стороны, мы выработали иммунитет", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, как он может оценить утверждение "санкции больше не оружие против Москвы - страна выработала к ним иммунитет" по десятибалльной шкале, где "десять" - абсолютное согласие с утверждением, а "один" - несогласие.
"Нужно выполнить ту повестку, которую озвучил президент по социально экономическому развитию страны и регионов. Это продвинет нас не от пятерки к шестерке, а это продвинет нас к десятке", - добавил он.
В среду Путин принял участие в совещании по мерам поддержки регионов РФ и сделал ряд заявлений по социальной и экономической жизни страны.
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МоскваРоссияЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)Игорь Шувалов
 
 
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