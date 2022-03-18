https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778954517.html
Псаки ответила на вопрос о санкциях против Китая за поддержку России
Псаки ответила на вопрос о санкциях против Китая за поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022
Псаки ответила на вопрос о санкциях против Китая за поддержку России
США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявила на брифинге... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-18T22:40
2022-03-18T22:40
2022-03-19T01:29
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции — один из инструментов", — сказала Псаки.Представитель администрации президента США Джо Байдена добавила, что американский лидер "ясно изложил" китайскому коллеге возможные последствия, однако публично Вашингтон не намерен озвучивать угрозы в адрес Пекина, поскольку считает, что эффективности от них будет больше, если о них информация об этом останется между официальными лицами.Псаки также заявила о беспокойстве Штатов о возможной поддержке России со стороны Китая в контексте специальной операции на Украине.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, китай, в мире, россия, украина
22:40 18.03.2022 (обновлено: 01:29 19.03.2022)
Псаки ответила на вопрос о санкциях против Китая за поддержку России
Псаки: США допускают введение санкций против Китая за поддержку операции России на Украине
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости.
США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявила
на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции — один из инструментов", — сказала Псаки.
Представитель администрации президента США Джо Байдена добавила, что американский лидер "ясно изложил" китайскому коллеге возможные последствия, однако публично Вашингтон не намерен озвучивать угрозы в адрес Пекина, поскольку считает, что эффективности от них будет больше, если о них информация об этом останется между официальными лицами.
Псаки также заявила о беспокойстве Штатов о возможной поддержке России со стороны Китая в контексте специальной операции на Украине.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.