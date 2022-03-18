https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778934201.html
Никакие коалиции против России не будут иметь эффекта, заявили в Госдуме
Никакие коалиции против России не будут иметь эффекта, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2022
Никакие коалиции против России не будут иметь эффекта, заявили в Госдуме
Страны, которые пострадали от коллективного Запада, начинают объединяться вокруг России - лидера, способного ему противостоять, все попытки ослабить РФ будут... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:50
2022-03-18T19:50
2022-03-18T19:50
госдума рф
сша
россия
санкции в отношении россии
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Страны, которые пострадали от коллективного Запада, начинают объединяться вокруг России - лидера, способного ему противостоять, все попытки ослабить РФ будут носить временный характер, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что администрация Штатов работает над тем, чтобы расширить "коалицию" стран, вводящих санкции в отношении России в связи с событиями на Украине."Коалиция, которую они формируют - это искусственный отбор, а что касается нас и наших сторонников - это естественный отбор. Сейчас страны, в которые Запад с оружием в руках приходил устанавливать демократию, как никогда объединяются в нравственном ключе", - подчеркнул политик.Впервые за долгое время страны, которые пострадали от коллективного Запада, "нашли лидера в противостоянии по установлению демократии военным путём", добавил парламентарий, говоря о России.Кроме того, депутат отметил, что санкционное давление, оказываемое на РФ, временное, "все эти запреты будут действовать в краткосрочной перспективе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/dialog-1778932535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, сша, россия, санкции в отношении россии, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, украина, донбасс, адальби шхагошев, в мире, санкции
Никакие коалиции против России не будут иметь эффекта, заявили в Госдуме
Депутат Шхагошев заявил, что никакие коалиции Запада против России не будут иметь эффекта