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В Госдепе работают над расширением коалиции, вводящей санкции против России - РИА Новости, 18.03.2022
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В Госдепе работают над расширением коалиции, вводящей санкции против России
В Госдепе работают над расширением коалиции, вводящей санкции против России - РИА Новости, 18.03.2022
В Госдепе работают над расширением коалиции, вводящей санкции против России
Администрация США работает над тем, чтобы расширить "коалицию" стран, вводящих санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, заявил в пятницу... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:00
2022-03-18T18:13
санкции в отношении россии
в мире
сша
государственный департамент сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Администрация США работает над тем, чтобы расширить "коалицию" стран, вводящих санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы продолжим работать в координации с нашими партнерами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и ее руководство за вторжение. Мы также ведем работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения", - сказал представитель госдепа. Он добавил, что санкционное давление США на российскую экономику в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией на Украине будет продолжаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших. Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
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сша
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украина
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санкции в отношении россии, в мире, сша, государственный департамент сша, россия, украина
18:00 18.03.2022 (обновлено: 18:13 18.03.2022)
 
В Госдепе работают над расширением коалиции, вводящей санкции против России

В Госдепе работают над расширением коалиции стран, вводящих санкции против России

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Администрация США работает над тем, чтобы расширить "коалицию" стран, вводящих санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы продолжим работать в координации с нашими партнерами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и ее руководство за вторжение. Мы также ведем работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения", - сказал представитель госдепа. Он добавил, что санкционное давление США на российскую экономику в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией на Украине будет продолжаться.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:01
Архитектор "рейганомики" Робертс: Россия легко поставит Запад на колени
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Путин зафиксировал поражение Запада
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:30
Эксперты рассказали, благодаря чему Россия избежала дефолта
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших. Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
Украина разделила Запад
 
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