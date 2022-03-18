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Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели - РИА Новости, 18.03.2022
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Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели
Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели - РИА Новости, 18.03.2022
Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели
Готовность России предложить Индии закупить новейшие зенитно-ракетные системы С-500 остается в силе, сообщил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:47
2022-03-18T11:50
россия
индия
экономика
зрс с-500
денис алипов
рособоронэкспорт
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - РИА Новости. Готовность России предложить Индии закупить новейшие зенитно-ракетные системы С-500 остается в силе, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.В декабре прошлого года вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первой в списке на покупку С-500, после того, как их в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если изъявит такое желание."Я не знаю ни о какой реакции индийской стороны на этот счет. Но Юрий Борисов говорил, и я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено. Но, насколько мне известно, на данном этапе ни о каких конкретных разговорах речи не идет", - сказал посол в интервью российским СМИ.Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, но в настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
https://ria.ru/20220317/obmen-1778600627.html
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россия, индия, экономика, зрс с-500, денис алипов, рособоронэкспорт
11:47 18.03.2022 (обновлено: 11:50 18.03.2022)
 
Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели

Посол в Нью-Дели Алипов: Россия по-прежнему готова предложить Индии закупить С-500

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - РИА Новости. Готовность России предложить Индии закупить новейшие зенитно-ракетные системы С-500 остается в силе, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.
В декабре прошлого года вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первой в списке на покупку С-500, после того, как их в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если изъявит такое желание.
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"Я не знаю ни о какой реакции индийской стороны на этот счет. Но Юрий Борисов говорил, и я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено. Но, насколько мне известно, на данном этапе ни о каких конкретных разговорах речи не идет", - сказал посол в интервью российским СМИ.
Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, но в настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
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