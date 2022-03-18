https://ria.ru/20220318/s-500-1778808552.html

Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели

Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели - РИА Новости, 18.03.2022

Россия готова предложить Индии закупить С-500, заявил посол в Нью-Дели

Готовность России предложить Индии закупить новейшие зенитно-ракетные системы С-500 остается в силе, сообщил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:47

2022-03-18T11:47

2022-03-18T11:50

россия

индия

экономика

зрс с-500

денис алипов

рособоронэкспорт

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - РИА Новости. Готовность России предложить Индии закупить новейшие зенитно-ракетные системы С-500 остается в силе, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.В декабре прошлого года вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первой в списке на покупку С-500, после того, как их в должном количестве получат российские Вооруженные силы, если изъявит такое желание."Я не знаю ни о какой реакции индийской стороны на этот счет. Но Юрий Борисов говорил, и я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено. Но, насколько мне известно, на данном этапе ни о каких конкретных разговорах речи не идет", - сказал посол в интервью российским СМИ.Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, но в настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

https://ria.ru/20220317/obmen-1778600627.html

https://ria.ru/20220315/indiya-1778269751.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, индия, экономика, зрс с-500, денис алипов, рособоронэкспорт