https://ria.ru/20220318/ryazan-1778932035.html

Глава Рязанской области поздравил жителей с годовщиной присоединения Крыма

Глава Рязанской области поздравил жителей с годовщиной присоединения Крыма - РИА Новости, 18.03.2022

Глава Рязанской области поздравил жителей с годовщиной присоединения Крыма

Россия выстоит, так как "наше дело правое", заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, поздравляя жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:39

2022-03-18T19:39

2022-03-18T19:42

рязанская область

общество

день воссоединения крыма с россией

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рязанская область

николай любимов

республика крым

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Россия выстоит, так как "наше дело правое", заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, поздравляя жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с РФ.По данным правительства региона, порядка 2,5 тысячи человек приняли участие в акции "Россия. Крым. Донбасс" в Рязани. Праздничное мероприятие "Крымская весна" объединило жителей различных муниципальных образований области: представителей трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий, студентов, курсантов.Выступая на акции, Любимов подчеркнул, что Крым всегда играл особую роль в жизни страны. В годы Великой Отечественной войны сотни рязанцев сложили там головы, "защищая русскую Крымскую землю"."Сейчас наши ребята, воины, солдаты защищают нашу страну, наших братьев в Донецкой и Луганской народных республиках, а Запад, которому это не нравится, вновь старается сделать нам больно, объявив экономическую войну. Мы выстоим, мы знаем, что наше дело правое и победа будет за нами! За Президента, за мир, за Россию!" - сказал глава Рязанской области.В рамках мероприятия состоялся митинг, на котором перед жителями региона выступили общественные лидеры Рязанской области. "Я очень горжусь тем, что я русская, что живу в России, нашим Президентом и тем, что мы никого нигде не бросаем! Мы вместе, мы выступаем за мир и Россию!", - отметила председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.В ходе мероприятия прошел концерт. Прозвучали патриотические и ставшие народными песни в исполнении Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, ансамблей Культурного центра УМВД России по Рязанской области, Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени Маргелова "Крылатая пехота".

https://ria.ru/20220318/prazdnovanie-1778869322.html

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, день воссоединения крыма с россией, рязань, россия, рязанская область, николай любимов, республика крым