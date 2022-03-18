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Российский народ нельзя запугать, заявила Захарова - РИА Новости, 18.03.2022
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Российский народ нельзя запугать, заявила Захарова
Российский народ нельзя запугать, заявила Захарова - РИА Новости, 18.03.2022
Российский народ нельзя запугать, заявила Захарова
Россия - страна, которая дорожит миром, охраняет его и борется со злом, а народ России нельзя напугать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:57
2022-03-18T16:57
в мире
россия
вооруженные силы рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия - страна, которая дорожит миром, охраняет его и борется со злом, а народ России нельзя напугать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, страна и народ, которые дорожим и охраняем мир и боремся со злом..., а настоящая и истинная свобода - это свобода от зла. Нас нельзя напугать, потому что мы живем в любви и вере", - сказала она, выступая на концерте в Лужниках, посвященном дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".
https://ria.ru/20220318/rossiya-1778867711.html
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россия
республика крым
севастополь
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в мире, россия, вооруженные силы рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, республика крым, севастополь
16:57 18.03.2022
 
Российский народ нельзя запугать, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия борется со злом, а ее народ нельзя запугать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия - страна, которая дорожит миром, охраняет его и борется со злом, а народ России нельзя напугать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, страна и народ, которые дорожим и охраняем мир и боремся со злом..., а настоящая и истинная свобода - это свобода от зла. Нас нельзя напугать, потому что мы живем в любви и вере", - сказала она, выступая на концерте в Лужниках, посвященном дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 15:27
Новая Россия своих не бросает, заявил Собянин
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 16:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
Высадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 16:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 02:06
День воссоединения Крыма с Россией
 
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