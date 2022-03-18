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Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
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Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:56
2022-03-18T13:05
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
бразилия
китай
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров.По его словам, Вашингтон стремится к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего."Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", — сказал министр в интервью RT.Он добавил, что и Россия не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек.
https://ria.ru/20220317/amerika-1778602419.html
россия
сша
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, бразилия, китай
11:56 18.03.2022 (обновлено: 13:05 18.03.2022)
 
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия, Китай, Индия и Мексика не будут плясать под дудку США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Вашингтон стремится к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего.
"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", — сказал министр в интервью RT.
Он добавил, что и Россия не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:30
США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, заявил Медведев
 
В миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровБразилияКитай
 
 
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