https://ria.ru/20220318/rossiya-1778810322.html

Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров

Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров

Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:56

2022-03-18T11:56

2022-03-18T13:05

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

бразилия

китай

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров.По его словам, Вашингтон стремится к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего."Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", — сказал министр в интервью RT.Он добавил, что и Россия не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек.

https://ria.ru/20220317/amerika-1778602419.html

россия

сша

бразилия

китай

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, бразилия, китай