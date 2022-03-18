https://ria.ru/20220318/rossiya-1778810322.html
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:56
2022-03-18T11:56
2022-03-18T13:05
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
бразилия
китай
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил глава МИД Сергей Лавров.По его словам, Вашингтон стремится к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего."Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", — сказал министр в интервью RT.Он добавил, что и Россия не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек.
https://ria.ru/20220317/amerika-1778602419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, бразилия, китай
11:56 18.03.2022 (обновлено: 13:05 18.03.2022)
Россия не будет "брать под козырек" перед США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия, Китай, Индия и Мексика не будут плясать под дудку США