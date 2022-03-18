https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

Пытаются "погреть руки": кто разгоняет инфляцию в регионах

Пытаются "погреть руки": кто разгоняет инфляцию в регионах - РИА Новости, 18.03.2022

Пытаются "погреть руки": кто разгоняет инфляцию в регионах

Хлеб — по сорок, гречка — больше ста: ажиотажный спрос, а порой и жадность продавцов разгоняют цены по всей стране. Пока правительство принимает защитные меры... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:02

экономика

махмуд-али калиматов

дмитрий журавлев

иркутск

россия

алтайский край

софия (королева испании)

иркут (корпорация)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Дарья Зеленская. Хлеб — по сорок, гречка — больше ста: ажиотажный спрос, а порой и жадность продавцов разгоняют цены по всей стране. Пока правительство принимает защитные меры от санкций, на местах пытаются сами обуздать инфляцию: организуют для фермеров ярмарки, торговым сетям грозят уголовной ответственностью, населению напоминают про огороды. РИА Новости узнавало, что происходит в регионах, где и до этого ситуация была непростой.Цены кусают, но не сильноЭкономика Ингушетии во многом держится на дотациях из федерального бюджета. Собственные доходы — всего около 15%, по валовому региональному продукту республика на 83-м месте. Здесь производят воду "Ачалуки", есть хлебозавод "Назрановский", в декабре запустили крупную фабрику по переработке мяса индейки "Южный", в ближайшее время должен вступить в строй мукомольный комбинат."Цены в магазинах поднялись на 10-15%, но не сказать, что ажиотаж и все сметают с полок. Помидоры сейчас где-то 300 рублей за килограмм, огурцы — 180-190, хлеб — 20. Это, конечно, ощутимо, однако не критично", — рассказала РИА Новости жительница Магаса Айшат. Она администратор в местной гостинице, но треть населения республики — безработные, и любое подорожание больно бьет по семейному бюджету.По поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова начали устраивать продовольственные ярмарки, куда приглашают местных фермеров. Там по доступным ценам реализуют баранину, говядину, курицу, зерно, муку и мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты."Минимум на десять процентов дешевле, чем на оптовых рынках", — пояснил РИА Новости замминистра сельского хозяйства республики Казбек Беков. И добавил, что вскоре в список необходимого ("борщевой набор", масло, мука, мясо) включат сахар.Уже после первой ярмарки оптовые поставщики снизили расценки. Пока программа рассчитана до 30 апреля, если ситуация не стабилизируется — продлят. По словам Бекова, цены пытался поднять завод "Ачалуки" из-за подорожания тары, но с производителем удалось договориться. Вообще, в республике к последствиям экономических санкций относятся скорее спокойно: изобилия и раньше не было.Вместо колы — "Читинские ключи"Забайкальский край — сложный регион, регулярно замыкающий рейтинги социально-экономического благополучия. Безработица выше средней: не трудоустроен почти каждый десятый.Тут не было MacDonald’s, как и крупных магазинов импортной одежды, поэтому уход с российского рынка международных компаний в Чите не заметили. Но стоимость продуктовой корзины резко увеличилась, а люди жалуются на снижение доходов и опасаются увольнений."Денег нет, все сильно подорожало, при этом зарплаты не подняли, — говорит София из Читы. — В самом дешевом магазине-дискаунтере "ХлебСоль" тот самый хлеб стоит 42 рубля, гречка — больше ста, сок прибавил 30 рублей. Знакомый собирается бар закрывать, потому что продукты привозили оптом из Иркутска, а теперь отказали: невыгодно".Другая собеседница РИА Новости, Мария, работает в общепите. "Меню подорожало из-за поставщиков. Доходы падают: раньше был стабильный оклад, сейчас — почасовая оплата. В месяц выйдет рублей на 500 меньше. Штат еще не сокращали, у нас много таджиков, наверное, сперва их уволят", — объясняет она.Губернатор края Александр Осипов отмечает: "Паника, граничащая с истерикой, привела к повышенному спросу". Он убежден, что недобросовестные торговцы пытаются "погреть руки" на непростой ситуации.За такое в крае наказывать будут жестко. "Может, они заработают что-то, незаконно подняв цены. Сливки снимут, но ведь отчитываются годовым доходом. Понесут ответственность, вплоть до уголовной", — предупредил руководитель УФАС по Забайкальскому краю Микаил Гойгов.В правительстве региона указали и на позитивные моменты нынешнего кризиса. По словам замминистра экономического развития Дениса Рысева, продукцию Pepsi легко заменит пивобезалкогольный комбинат "Читинские ключи" — у них есть очень достойная линейка Smart. Цена в рознице пол-литровой банки забайкальского аналога Coca-Cola и Pepsi — 45 рублей.Огород прокормитТыва полностью обеспечивает себя мясом, хлебом и молоком. Остальное привозят — поездом до Абакана, затем фурами до оптовых точек."Положение сложное, — призналась замминистра сельского хозяйства республики Лариса Монгуш. — Мы контролируем основные виды сельхозпродукции: говядину, баранину, капусту, картошку, морковь, хлеб, молоко. Подорожание за февраль — на 18-20%, на сахар, гречку и рис — все 40%. На товары, которые производят в республике, таких колебаний цен не было".Средняя зарплата в регионе 35 тысяч. "Овощи мне и так не по карману, — объясняет жительница Кызыла Тамара. — Килограмм сахара — 180 рублей, а то и 200. Хлеб недешев, подорожали субпродукты, мука, масло, даже бензин. Денег не хватает никак. Хоть бы какие-то социальные выплаты дали. Не представляю, что делать дальше".Вероника — администратор в кызылском отеле. В магазины не ходит, ужинает и обедает в гостинице. Слышала о дефиците продуктов, но считает, что это вызвано ажиотажем: "Все бегут, скупают, как ненормальные, сахар и муку. Не могу представить, зачем им столько сахара. В пандемию то же самое было, однако потом полки опять заполнились".Чиновники обвиняют оптовиков в спекуляциях. "Некоторые создают искусственный ажиотаж, чтобы выставить товар подороже. В магазинах сахар порой стоит 192 рубля за кило. Это неадекватно даже с учетом повышения расходов на транспортировку", — подчеркивает Монгуш.Руководство региона просит население не поддаваться панике и не закупаться впрок, в магазинах собираются ввести лимиты на продажу в одни руки. От крупных оптовых поставщиков ждут ограничения торговой надбавки. Но вряд ли это возможно: Тыва — регион труднодоступный.Есть в республике еще одна проблема, не связанная с санкциями. Прошлое лето было холодным и дождливым, отсюда неурожай картошки. Ее теперь продают по 91 рублю за килограмм. Чтобы это не повторилось, власти посоветовали людям выращивать овощи на собственных огородных участках.Держим курс на ВостокОднако по-настоящему серьезные трудности у регионов возникнут, только если урежут помощь федерального центра, указывает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Не факт, что это произойдет. Нефть как продавали, так и продаем. Да, есть сложности, но это не убило экономику. Вполне возможно, что бюджетных денег хватит на все дотации", — рассуждает он.Экспортерам придется переориентироваться на Восток. Регионы, где производят оружие и другие товары, закупаемые государством, могут вообще не почувствовать санкции и обратят внимание только на инфляцию. "Прочим остается рассчитывать на центральное правительство", — отметил эксперт.Кроме того, он указал на проблемы логистики, с которыми столкнулись все. "Когда завалило одну дорогу, надо строить другую. И тут яркий пример — Москва, где санкции видны лишь на валютном рынке. Да, доллар и евро выросли, но резкого скачка цен в магазинах не было. Это благодаря специальной комиссии, занимающейся вопросами логистики в ручном режиме. Наверное, не самый лучший вариант, но необходимый в чрезвычайной ситуации", — заключил собеседник РИА Новости.Политолог, президент Фонда "Центр развития региональной политики" Илья Гращенков предсказывает наибольшие трудности регионам, считавшимся инвестиционно привлекательными. "Например, экономика Калужской области полностью построена на внешних предприятиях Volkswagen, Samsung, LG. Они уходят, и освобождается много промышленных кластеров. То же самое в Смоленской, Тульской, Ярославской областях", — перечисляет он.По его словам, Зауралью проще, поскольку там связаны с Китаем, а не Западом. "Но юань по отношению к рублю тоже вырос. Пострадают Алтайский край, Иркутск вместе с авиационным заводом "Иркут", где, скорее всего, сократят сотрудников. В ДФО — Приморский и Хабаровский край ориентировались на Японию и Корею, поддержавшие санкции", — уточнил эксперт.Однако ситуация не безвыходная. У регионов есть накопления, которых хватит на несколько месяцев. Если правительство поддержит малый и средний бизнес, все можно перестроить в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

иркутск

россия

алтайский край

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экономика, махмуд-али калиматов, дмитрий журавлев, иркутск, россия, алтайский край, софия (королева испании), иркут (корпорация), уфас