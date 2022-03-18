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Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет - РИА Новости, 18.03.2022
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Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет
Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет - РИА Новости, 18.03.2022
Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет
Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе, заявил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:49
2022-03-18T23:59
в мире
бельгия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо."Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет", - сказал де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе по итогам многочасового заседания кабинета министров.В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778242641.html
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в мире, бельгия, брюссель
23:49 18.03.2022 (обновлено: 23:59 18.03.2022)
 
Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет

Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет из-за кризиса в энергетике

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗавод химических концентратов
Завод химических концентратов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Завод химических концентратов
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет", - сказал де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе по итогам многочасового заседания кабинета министров.
В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.
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