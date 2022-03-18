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СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/rakety-1778944194.html
СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала
СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала - РИА Новости, 18.03.2022
СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала
Украина получила лишь малую часть того количества зенитных ракет "Стрела", которые планировала ей поставить Германия, сообщила в пятницу немецкая газета Welt am РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:09
2022-03-18T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Украина получила лишь малую часть того количества зенитных ракет "Стрела", которые планировала ей поставить Германия, сообщила в пятницу немецкая газета Welt am Sonntag.По сведениям издания, на Украину было поставлено всего 500 зенитных ракет "Стрела", тогда как изначально ФРГ планировала поставку 2,7 тысячи таких ракет. Газета подчеркивает со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов, что новых поставок Украине зенитных ракет "Стрела" не планируется.Минобороны Германии в ответ на запрос издания лишь подтвердило, что поставки ракет уже произошли, подробностей в ведомстве не предоставили. По информации газеты, информация о поставках Украине оружия классифицируется как "совершенно секретная".Ранее сообщалось, что Германия на фоне российской спецоперации на Украине одобрила поставку 2,7 тысячи зенитных ракет "Стрела" производства ГДР. Издание Spiegel позже сообщало, что около четверти предназначенных для поставки на Украину зенитных ракет непригодны для использования, часть их сильно устарела, теперь правительство ФРГ вынуждено "идти на попятную". По данным издания, максимум 2 тысячи ракет из этой партии могут быть применены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/sholts-1778560588.html
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в мире, украина, россия, германия
21:09 18.03.2022
 
СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала

Welt am Sonntag: Германия поставила Украине всего 500 ракет "Стрела", вместо двух тысяч

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗенитная ракета "Стрела"
Зенитная ракета Стрела - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Украина получила лишь малую часть того количества зенитных ракет "Стрела", которые планировала ей поставить Германия, сообщила в пятницу немецкая газета Welt am Sonntag.
По сведениям издания, на Украину было поставлено всего 500 зенитных ракет "Стрела", тогда как изначально ФРГ планировала поставку 2,7 тысячи таких ракет. Газета подчеркивает со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов, что новых поставок Украине зенитных ракет "Стрела" не планируется.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шольц рассказал, как Германия помогает переговорам России и Украины
Минобороны Германии в ответ на запрос издания лишь подтвердило, что поставки ракет уже произошли, подробностей в ведомстве не предоставили. По информации газеты, информация о поставках Украине оружия классифицируется как "совершенно секретная".
Ранее сообщалось, что Германия на фоне российской спецоперации на Украине одобрила поставку 2,7 тысячи зенитных ракет "Стрела" производства ГДР. Издание Spiegel позже сообщало, что около четверти предназначенных для поставки на Украину зенитных ракет непригодны для использования, часть их сильно устарела, теперь правительство ФРГ вынуждено "идти на попятную". По данным издания, максимум 2 тысячи ракет из этой партии могут быть применены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 13:39
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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