https://ria.ru/20220318/rakety-1778944194.html

СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала

СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала - РИА Новости, 18.03.2022

СМИ: Германия поставила Украине меньше ракет, чем обещала

Украина получила лишь малую часть того количества зенитных ракет "Стрела", которые планировала ей поставить Германия, сообщила в пятницу немецкая газета Welt am РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:09

2022-03-18T21:09

2022-03-18T21:09

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Украина получила лишь малую часть того количества зенитных ракет "Стрела", которые планировала ей поставить Германия, сообщила в пятницу немецкая газета Welt am Sonntag.По сведениям издания, на Украину было поставлено всего 500 зенитных ракет "Стрела", тогда как изначально ФРГ планировала поставку 2,7 тысячи таких ракет. Газета подчеркивает со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов, что новых поставок Украине зенитных ракет "Стрела" не планируется.Минобороны Германии в ответ на запрос издания лишь подтвердило, что поставки ракет уже произошли, подробностей в ведомстве не предоставили. По информации газеты, информация о поставках Украине оружия классифицируется как "совершенно секретная".Ранее сообщалось, что Германия на фоне российской спецоперации на Украине одобрила поставку 2,7 тысячи зенитных ракет "Стрела" производства ГДР. Издание Spiegel позже сообщало, что около четверти предназначенных для поставки на Украину зенитных ракет непригодны для использования, часть их сильно устарела, теперь правительство ФРГ вынуждено "идти на попятную". По данным издания, максимум 2 тысячи ракет из этой партии могут быть применены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/sholts-1778560588.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777144751.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, германия