https://ria.ru/20220318/putin-1778895079.html

Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео

Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео - РИА Новости, 18.03.2022

Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео

Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:50

2022-03-18T17:50

2022-03-18T18:47

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778908241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a722c8bbd857c489de95080a2fab42.jpg

Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Полная версия. 2022-03-18T17:50 true PT6M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, владимир путин, видео