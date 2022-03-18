https://ria.ru/20220318/putin-1778895079.html
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео - РИА Новости, 18.03.2022
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:50
2022-03-18T17:50
2022-03-18T18:47
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778908241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a722c8bbd857c489de95080a2fab42.jpg
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778908241_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ece2969a34945c402ea6b23c29febd63.jpg
Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия
Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Полная версия.
2022-03-18T17:50
true
PT6M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.
2022-03-18T17:50
true
PT6M43S
17:50 18.03.2022 (обновлено: 18:47 18.03.2022)
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.