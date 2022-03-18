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Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео - РИА Новости, 18.03.2022
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Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео - РИА Новости, 18.03.2022
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. РИА Новости, 18.03.2022
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.
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Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия
Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Полная версия.
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россия, владимир путин, видео
Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.
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17:50 18.03.2022 (обновлено: 18:47 18.03.2022)
 

Выступление президента на концерте в годовщину возвращения Крыма. Видео

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Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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