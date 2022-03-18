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Южная Осетия простилась с российским военным, погибшим на Украине

Южная Осетия простилась с российским военным, погибшим на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Южная Осетия простилась с российским военным, погибшим на Украине

Южная Осетия простилась с военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:54

2022-03-18T01:54

2022-03-18T01:54

владимир путин

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луганская народная республика

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ЦХИНВАЛ, 18 мар — РИА Новости. Южная Осетия простилась с военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине и награждённым посмертно орденом Мужества, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.Попрощаться с Бакаевым пришли руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым, бывшие сослуживцы, родственники, друзья, представители общественности.Бибилов выразил соболезнования семье погибшего. Он отметил, что Андрей Бакаев — представитель поколения, выросшего в военное время. "Для этого поколения мирная жизнь началась только в 2008 году. Он был маленьким, когда в Южной Осетии началась война, а в районе, где он вырос, не смолкал грохот автоматных очередей. Как человек, который прошел войны 2004 и 2008 годов, Андрей решил не оставаться в стороне. Для такого решения нужны сила духа и смелость", — сказал президент.Андрей Бакаев посмертно награжден орденом Мужества РФ и государственной наградой республики Южная Осетия — медалью "Защитнику Отечества". У него остались жена и двое детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, цхинвал, южная осетия, в мире