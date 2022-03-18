Южная Осетия простилась с российским военным, погибшим на Украине
Южная Осетия простилась с российским военным, погибшим в ходе спецоперации на Украине
Зажженные свечи. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 18 мар — РИА Новости. Южная Осетия простилась с военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине и награждённым посмертно орденом Мужества, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.
Попрощаться с Бакаевым пришли руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым, бывшие сослуживцы, родственники, друзья, представители общественности.
"В Цхинвале простились с военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Андреем Бакаевым, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине", — говорится в сообщении.
Бибилов выразил соболезнования семье погибшего. Он отметил, что Андрей Бакаев — представитель поколения, выросшего в военное время. "Для этого поколения мирная жизнь началась только в 2008 году. Он был маленьким, когда в Южной Осетии началась война, а в районе, где он вырос, не смолкал грохот автоматных очередей. Как человек, который прошел войны 2004 и 2008 годов, Андрей решил не оставаться в стороне. Для такого решения нужны сила духа и смелость", — сказал президент.
Андрей Бакаев посмертно награжден орденом Мужества РФ и государственной наградой республики Южная Осетия — медалью "Защитнику Отечества". У него остались жена и двое детей.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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