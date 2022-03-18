https://ria.ru/20220318/produkty-1778788049.html
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 18.03.2022
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ
Крупнейшие продуктовые сети Китая запланировали заключить контракты с отечественными поставщиками на 10 миллионов долларов, в дегустационном павильоне Made in... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:12
2022-03-18T10:12
2022-03-18T10:12
экономика
россия
шанхай
китай
вьетнам
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупнейшие продуктовые сети Китая запланировали заключить контракты с отечественными поставщиками на 10 миллионов долларов, в дегустационном павильоне Made in Russia в Шанхае ажиотажный спрос на продукты, произведенные в России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С начала марта спрос вырос в несколько раз, появилось много посетителей, которые приходят именно за российской продукцией, чаще начали приходить потенциальные клиенты и партнеры, которые увидели хорошую возможность для развития сотрудничества с Россией в сфере АПК", - сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Она отметила. что "сейчас, в условиях жесточайшей антироссийской риторики, мы видим невероятный рост интереса к российской продукции"."У нас есть национальные магазины, мы видим, что в соцсетях Китая идет поддержка российских товаров и выкупают все, что находится в слотах. Количество обращений в павильон в Шанхае выросло в разы", - добавила глава РЭЦ.Центр уточняет, что есть рост спроса на шоколад, печенье, пастилу и пряники российского производства, которые выставляют на полках отечественные производители.Никишина напомнила, что дегустационный павильон АПК открылся в Шанхае в 2020 году. На сегодняшний день свою продукцию в нем представляют 47 российских экспортеров, которые производят не только кондитерские изделия, но и макароны, орехи, снеки для здорового питания, газированные напитки, специи, джемы и мед. Продукция еще 30 экспортеров скоро также появится на полках павильона.Всего дегустационные павильоны открыты в четырех странах: кроме павильона в Шанхае, они есть во Вьетнаме, ОАЭ и Египте. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.
https://ria.ru/20220317/kitay-1778640910.html
https://ria.ru/20220215/sotrudnichestvo-1772916660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, шанхай, китай, вьетнам, вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), в мире
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ
В РЭЦ заявили, что в Шанхае сильно вырос спрос на российские продукты
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупнейшие продуктовые сети Китая запланировали заключить контракты с отечественными поставщиками на 10 миллионов долларов, в дегустационном павильоне Made in Russia в Шанхае ажиотажный спрос на продукты, произведенные в России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"С начала марта спрос вырос в несколько раз, появилось много посетителей, которые приходят именно за российской продукцией, чаще начали приходить потенциальные клиенты и партнеры, которые увидели хорошую возможность для развития сотрудничества с Россией
в сфере АПК", - сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина
.
Она отметила. что "сейчас, в условиях жесточайшей антироссийской риторики, мы видим невероятный рост интереса к российской продукции".
"У нас есть национальные магазины, мы видим, что в соцсетях Китая
идет поддержка российских товаров и выкупают все, что находится в слотах. Количество обращений в павильон в Шанхае
выросло в разы", - добавила глава РЭЦ.
Центр уточняет, что есть рост спроса на шоколад, печенье, пастилу и пряники российского производства, которые выставляют на полках отечественные производители.
Никишина напомнила, что дегустационный павильон АПК открылся в Шанхае в 2020 году. На сегодняшний день свою продукцию в нем представляют 47 российских экспортеров, которые производят не только кондитерские изделия, но и макароны, орехи, снеки для здорового питания, газированные напитки, специи, джемы и мед. Продукция еще 30 экспортеров скоро также появится на полках павильона.
Всего дегустационные павильоны открыты в четырех странах: кроме павильона в Шанхае, они есть во Вьетнаме
, ОАЭ
и Египте
. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.