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В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 18.03.2022
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В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 18.03.2022
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ
Крупнейшие продуктовые сети Китая запланировали заключить контракты с отечественными поставщиками на 10 миллионов долларов, в дегустационном павильоне Made in... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:12
2022-03-18T10:12
экономика
россия
шанхай
китай
вьетнам
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупнейшие продуктовые сети Китая запланировали заключить контракты с отечественными поставщиками на 10 миллионов долларов, в дегустационном павильоне Made in Russia в Шанхае ажиотажный спрос на продукты, произведенные в России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С начала марта спрос вырос в несколько раз, появилось много посетителей, которые приходят именно за российской продукцией, чаще начали приходить потенциальные клиенты и партнеры, которые увидели хорошую возможность для развития сотрудничества с Россией в сфере АПК", - сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Она отметила. что "сейчас, в условиях жесточайшей антироссийской риторики, мы видим невероятный рост интереса к российской продукции"."У нас есть национальные магазины, мы видим, что в соцсетях Китая идет поддержка российских товаров и выкупают все, что находится в слотах. Количество обращений в павильон в Шанхае выросло в разы", - добавила глава РЭЦ.Центр уточняет, что есть рост спроса на шоколад, печенье, пастилу и пряники российского производства, которые выставляют на полках отечественные производители.Никишина напомнила, что дегустационный павильон АПК открылся в Шанхае в 2020 году. На сегодняшний день свою продукцию в нем представляют 47 российских экспортеров, которые производят не только кондитерские изделия, но и макароны, орехи, снеки для здорового питания, газированные напитки, специи, джемы и мед. Продукция еще 30 экспортеров скоро также появится на полках павильона.Всего дегустационные павильоны открыты в четырех странах: кроме павильона в Шанхае, они есть во Вьетнаме, ОАЭ и Египте. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.
https://ria.ru/20220317/kitay-1778640910.html
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экономика, россия, шанхай, китай, вьетнам, вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), в мире
10:12 18.03.2022
 
В Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на российские продукты, заявили в РЭЦ

В РЭЦ заявили, что в Шанхае сильно вырос спрос на российские продукты

© REUTERS / Aly Song Прохожие на улице в Шанхае
Прохожие на улице в Шанхае - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Aly Song
Прохожие на улице в Шанхае
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупнейшие продуктовые сети Китая запланировали заключить контракты с отечественными поставщиками на 10 миллионов долларов, в дегустационном павильоне Made in Russia в Шанхае ажиотажный спрос на продукты, произведенные в России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"С начала марта спрос вырос в несколько раз, появилось много посетителей, которые приходят именно за российской продукцией, чаще начали приходить потенциальные клиенты и партнеры, которые увидели хорошую возможность для развития сотрудничества с Россией в сфере АПК", - сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
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Она отметила. что "сейчас, в условиях жесточайшей антироссийской риторики, мы видим невероятный рост интереса к российской продукции".
"У нас есть национальные магазины, мы видим, что в соцсетях Китая идет поддержка российских товаров и выкупают все, что находится в слотах. Количество обращений в павильон в Шанхае выросло в разы", - добавила глава РЭЦ.
Центр уточняет, что есть рост спроса на шоколад, печенье, пастилу и пряники российского производства, которые выставляют на полках отечественные производители.
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Никишина напомнила, что дегустационный павильон АПК открылся в Шанхае в 2020 году. На сегодняшний день свою продукцию в нем представляют 47 российских экспортеров, которые производят не только кондитерские изделия, но и макароны, орехи, снеки для здорового питания, газированные напитки, специи, джемы и мед. Продукция еще 30 экспортеров скоро также появится на полках павильона.
Всего дегустационные павильоны открыты в четырех странах: кроме павильона в Шанхае, они есть во Вьетнаме, ОАЭ и Египте. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.
 
ЭкономикаРоссияШанхайКитайВьетнамВероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)В мире
 
 
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