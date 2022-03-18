https://ria.ru/20220318/prodovolstvie-1778819965.html

В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости

В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости - РИА Новости, 18.03.2022

В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости

Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:34

2022-03-18T12:34

2022-03-18T18:11

дмитрий песков

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, абсолютно (такой необходимости - ред.). Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар", - сказал Песков журналистам."Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный. В данном случае Минпромторг работает великолепно", - сказал Песков. Он напомнил, что в первую неделю локдауна во время пандемии в 2020 году тоже был ажиотажный спрос, например, на гречку, однако опасения не оправдались - гречки на складах было много, и оснований скупать продукты смысла не было.

https://ria.ru/20220317/sakhar-1778715681.html

россия

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Кирилл Волков

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"Ажиотаж эмоциональный" – Песков об отсутствии необходимости закупать продукты впрок Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2022-03-18T12:34 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)