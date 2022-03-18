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В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости
Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:34
2022-03-18T12:34
2022-03-18T18:11
дмитрий песков
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, абсолютно (такой необходимости - ред.). Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар", - сказал Песков журналистам."Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный. В данном случае Минпромторг работает великолепно", - сказал Песков. Он напомнил, что в первую неделю локдауна во время пандемии в 2020 году тоже был ажиотажный спрос, например, на гречку, однако опасения не оправдались - гречки на складах было много, и оснований скупать продукты смысла не было.
https://ria.ru/20220317/sakhar-1778715681.html
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"Ажиотаж эмоциональный" – Песков об отсутствии необходимости закупать продукты впрок
Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2022-03-18T12:34
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:34 18.03.2022 (обновлено: 18:11 18.03.2022)
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости
Пресс-секретарь Путина Песков: ажиотаж вокруг продовольствия исключительно эмоциональный