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В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости - РИА Новости, 18.03.2022
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В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости
Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:34
2022-03-18T18:11
дмитрий песков
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, абсолютно (такой необходимости - ред.). Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар", - сказал Песков журналистам."Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный. В данном случае Минпромторг работает великолепно", - сказал Песков. Он напомнил, что в первую неделю локдауна во время пандемии в 2020 году тоже был ажиотажный спрос, например, на гречку, однако опасения не оправдались - гречки на складах было много, и оснований скупать продукты смысла не было.
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"Ажиотаж эмоциональный" – Песков об отсутствии необходимости закупать продукты впрок
Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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дмитрий песков, общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:34 18.03.2022 (обновлено: 18:11 18.03.2022)
 
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости

Пресс-секретарь Путина Песков: ажиотаж вокруг продовольствия исключительно эмоциональный

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россиянам "нет никакой потребности" скупать сахар, гречку и товары первой необходимости, к такому выводу приводит объективное осмысление информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, абсолютно (такой необходимости - ред.). Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар", - сказал Песков журналистам.
"Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный. В данном случае Минпромторг работает великолепно", - сказал Песков. Он напомнил, что в первую неделю локдауна во время пандемии в 2020 году тоже был ажиотажный спрос, например, на гречку, однако опасения не оправдались - гречки на складах было много, и оснований скупать продукты смысла не было.
Сахар - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:14
ЛДПР предложила ввести государственную монополию на сахар
 
Дмитрий ПесковОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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