https://ria.ru/20220318/pristroystvo-1778911985.html

Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы

Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы - РИА Новости, 18.03.2022

Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек "Юна-Фест" в Музее Москвы 26 марта. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:09

2022-03-18T18:09

2022-03-18T18:09

музей москвы

москва

общество

бездомные животные

собаки

кошки

благотворительность

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек "Юна-Фест" в Музее Москвы 26 марта.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей фестиваля ждет благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, а представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" традиционно прочитают лекцию об уходе за питомцем в весеннее время года.Во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть много призов, а также особенный подарок — карту "Тройка" из лимитированной коллекции с подопечными кошками и собаками Центра "Юна".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в 1 корпусе Музея Москвы по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д.2.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20220311/zhivotnye-1777645900.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

музей москвы, москва, общество, бездомные животные, собаки, кошки, благотворительность