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Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы - РИА Новости, 18.03.2022
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Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы
Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы - РИА Новости, 18.03.2022
Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек "Юна-Фест" в Музее Москвы 26 марта. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:09
2022-03-18T18:09
музей москвы
москва
общество
бездомные животные
собаки
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек "Юна-Фест" в Музее Москвы 26 марта.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей фестиваля ждет благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, а представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" традиционно прочитают лекцию об уходе за питомцем в весеннее время года.Во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть много призов, а также особенный подарок — карту "Тройка" из лимитированной коллекции с подопечными кошками и собаками Центра "Юна".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в 1 корпусе Музея Москвы по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д.2.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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музей москвы, москва, общество, бездомные животные, собаки, кошки, благотворительность
18:09 18.03.2022
 

Выставка-пристройство бездомных собак и кошек пройдет в Музее Москвы

© Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек "Юна-Фест" в Музее Москвы 26 марта.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест
1 из 3
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест
2 из 3
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест
3 из 3
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 3
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 3
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 3
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей фестиваля ждет благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, а представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" традиционно прочитают лекцию об уходе за питомцем в весеннее время года.
Во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть много призов, а также особенный подарок — карту "Тройка" из лимитированной коллекции с подопечными кошками и собаками Центра "Юна".
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в 1 корпусе Музея Москвы по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д.2.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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Музей МосквыМоскваОбществобездомные животныесобакикошкиБлаготворительность
 
 
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