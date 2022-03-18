https://ria.ru/20220318/prezervativ-1778780154.html
Россияне стали скупать презервативы
В российских магазинах резко вырос спрос на презервативы - РИА Новости, 18.03.2022
Россияне стали скупать презервативы
В российских магазинах существенно вырос спрос на товары контрацепции, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:16
2022-03-18T09:16
2022-03-18T09:33
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В российских магазинах существенно вырос спрос на товары контрацепции, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group."По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей, — в денежном", — отмечает портал.Как отмечают ритейлеры и другие исследовательские компании, такая тенденция усилится в следующие недели. "Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены", — рассказала РБК совладелица секс-шопа "Презервативная" Есения Шамонина.Она добавила, что некоторые поставщики приостановили сотрудничество с магазинами из-за неопределенности с ценами и будущими партиями товара. Другой собеседник РБК в крупной торговой сети отметил, что цены на барьерную контрацепцию пока не менялись, но производители уведомили о росте стоимости на 15% с начала апреля.Как считают аналитики, увеличение спроса связано с ожиданиями покупателей о росте цен. Такая же ситуация наблюдается на рынке товаров женской и детской гигиены.Ранее в Минпромторге рассказали, что запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца. Также министерство отметило отсутствие риска дефицита этих товаров.
https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
09:16 18.03.2022 (обновлено: 09:33 18.03.2022)
В российских магазинах резко вырос спрос на презервативы
РБК: DSM Group заявила о росте спроса на презервативы в России в марте на 17%
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
В российских магазинах существенно вырос спрос на товары контрацепции, пишет РБК
со ссылкой на данные исследовательской DSM Group.
"По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей, — в денежном", — отмечает портал.
Как отмечают ритейлеры и другие исследовательские компании, такая тенденция усилится в следующие недели. "Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены", — рассказала РБК совладелица секс-шопа "Презервативная" Есения Шамонина.
Она добавила, что некоторые поставщики приостановили сотрудничество с магазинами из-за неопределенности с ценами и будущими партиями товара. Другой собеседник РБК в крупной торговой сети отметил, что цены на барьерную контрацепцию пока не менялись, но производители уведомили о росте стоимости на 15% с начала апреля.
Как считают аналитики, увеличение спроса связано с ожиданиями покупателей о росте цен. Такая же ситуация наблюдается на рынке товаров женской и детской гигиены.
Ранее в Минпромторге
рассказали, что запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца. Также министерство отметило отсутствие риска дефицита этих товаров.