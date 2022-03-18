https://ria.ru/20220318/prezervativ-1778780154.html

Россияне стали скупать презервативы

В российских магазинах резко вырос спрос на презервативы - РИА Новости, 18.03.2022

Россияне стали скупать презервативы

В российских магазинах существенно вырос спрос на товары контрацепции, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:16

2022-03-18T09:16

2022-03-18T09:33

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144881/97/1448819734_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_81ccb87fa2ca29c5e8982b1e4a29222d.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В российских магазинах существенно вырос спрос на товары контрацепции, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group."По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей, — в денежном", — отмечает портал.Как отмечают ритейлеры и другие исследовательские компании, такая тенденция усилится в следующие недели. "Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены", — рассказала РБК совладелица секс-шопа "Презервативная" Есения Шамонина.Она добавила, что некоторые поставщики приостановили сотрудничество с магазинами из-за неопределенности с ценами и будущими партиями товара. Другой собеседник РБК в крупной торговой сети отметил, что цены на барьерную контрацепцию пока не менялись, но производители уведомили о росте стоимости на 15% с начала апреля.Как считают аналитики, увеличение спроса связано с ожиданиями покупателей о росте цен. Такая же ситуация наблюдается на рынке товаров женской и детской гигиены.Ранее в Минпромторге рассказали, что запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца. Также министерство отметило отсутствие риска дефицита этих товаров.

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)