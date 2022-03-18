https://ria.ru/20220318/presnyakov-1778879495.html
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск - РИА Новости, 18.03.2022
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился в отпуск в Сочи. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:45
2022-03-18T16:45
2022-03-18T16:45
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился в отпуск в Сочи. Об этом он сообщил в социальных сетях.Он добавил, что "приключения начинаются".Ранее Примадонна высказалась по поводу слухов о своем отъезде в другую страну. Пугачева отметила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
https://ria.ru/20220311/urgant-1777694764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал в отпуск в Сочи