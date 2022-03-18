Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск

"Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи. Ну, понятное дело, я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой. Как же долго мы планировали эту поездку. И впервые наконец поехали кататься компанией. Я мечтал об этом с подросткового возраста", – написал Никита.