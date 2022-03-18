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Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск - РИА Новости, 18.03.2022
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Шоубиз
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Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск - РИА Новости, 18.03.2022
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился в отпуск в Сочи. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:45
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился в отпуск в Сочи. Об этом он сообщил в социальных сетях.Он добавил, что "приключения начинаются".Ранее Примадонна высказалась по поводу слухов о своем отъезде в другую страну. Пугачева отметила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
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знаменитости, шоу-бизнес
16:45 18.03.2022
 
Внук Аллы Пугачевой уехал в отпуск

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал в отпуск в Сочи

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился в отпуск в Сочи. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи. Ну, понятное дело, я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой. Как же долго мы планировали эту поездку. И впервые наконец поехали кататься компанией. Я мечтал об этом с подросткового возраста", – написал Никита.

Он добавил, что "приключения начинаются".
Ранее Примадонна высказалась по поводу слухов о своем отъезде в другую страну. Пугачева отметила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 16:29Шоубиз
Иван Ургант ответил на слухи об эмиграции в Израиль
 
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