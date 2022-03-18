https://ria.ru/20220318/premiya-1778831706.html

Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт

Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт - РИА Новости, 18.03.2022

Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт

Вручение Владимиру Зеленскому Премии мира стало бы издевательством над понятием мира с игнорированием ситуации в Донбассе, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:22

2022-03-18T13:22

2022-03-18T13:22

россия

украина

владимир зеленский

донбасс

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вручение Владимиру Зеленскому Премии мира стало бы издевательством над понятием мира с игнорированием ситуации в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ряд европейских политиков выступили ранее с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира."Это западники. Я не помню ни одного российского гражданина, который бы, не будучи оппозиционером, получил бы Нобелевскую премию. Это меня наводит на мысль, что Нобелевская премия (мира) дается по политическим соображениям", - сказал Орджоникидзе в комментарии РИА Новости.По его словам, Премию мира могут дать Зеленскому, проигнорировав государственный переворот на Украине 2014 года, ситуацию на востоке Украины на протяжении последних восьми лет с жертвами среди населения Донбасса и батальоны со свастикой.Он отметил, что Западу нужен "символ оппозиции президенту" России, вручение же Зеленскому премии станет издевательством над понятием мира и его дискредитацией, добавил Орджоникидзе.

https://ria.ru/20220318/premiya-1778811523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир зеленский, донбасс, нобелевская премия мира