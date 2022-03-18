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Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт - РИА Новости, 18.03.2022
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Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт
Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт - РИА Новости, 18.03.2022
Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт
Вручение Владимиру Зеленскому Премии мира стало бы издевательством над понятием мира с игнорированием ситуации в Донбассе, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:22
2022-03-18T13:22
россия
украина
владимир зеленский
донбасс
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вручение Владимиру Зеленскому Премии мира стало бы издевательством над понятием мира с игнорированием ситуации в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ряд европейских политиков выступили ранее с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира."Это западники. Я не помню ни одного российского гражданина, который бы, не будучи оппозиционером, получил бы Нобелевскую премию. Это меня наводит на мысль, что Нобелевская премия (мира) дается по политическим соображениям", - сказал Орджоникидзе в комментарии РИА Новости.По его словам, Премию мира могут дать Зеленскому, проигнорировав государственный переворот на Украине 2014 года, ситуацию на востоке Украины на протяжении последних восьми лет с жертвами среди населения Донбасса и батальоны со свастикой.Он отметил, что Западу нужен "символ оппозиции президенту" России, вручение же Зеленскому премии станет издевательством над понятием мира и его дискредитацией, добавил Орджоникидзе.
https://ria.ru/20220318/premiya-1778811523.html
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россия, украина, владимир зеленский, донбасс, нобелевская премия мира
13:22 18.03.2022
 
Вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством, считает эксперт

Дипломат Орджоникидзе: вручение Зеленскому Премии мира стало бы издевательством

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вручение Владимиру Зеленскому Премии мира стало бы издевательством над понятием мира с игнорированием ситуации в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ряд европейских политиков выступили ранее с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.
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В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной
"Это западники. Я не помню ни одного российского гражданина, который бы, не будучи оппозиционером, получил бы Нобелевскую премию. Это меня наводит на мысль, что Нобелевская премия (мира) дается по политическим соображениям", - сказал Орджоникидзе в комментарии РИА Новости.
По его словам, Премию мира могут дать Зеленскому, проигнорировав государственный переворот на Украине 2014 года, ситуацию на востоке Украины на протяжении последних восьми лет с жертвами среди населения Донбасса и батальоны со свастикой.
Он отметил, что Западу нужен "символ оппозиции президенту" России, вручение же Зеленскому премии станет издевательством над понятием мира и его дискредитацией, добавил Орджоникидзе.
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассНобелевская премия мира
 
 
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