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В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной - РИА Новости, 18.03.2022
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В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной
В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной - РИА Новости, 18.03.2022
В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной
Нобелевская премия мира лицемерная и давно девальвирована присуждением таким людям, как Ясир Арафат и Барак Обама, Владимир Зеленский из этого же ряда... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:02
2022-03-18T12:02
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
александр брод
норвежский нобелевский комитет
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нобелевская премия мира лицемерная и давно девальвирована присуждением таким людям, как Ясир Арафат и Барак Обама, Владимир Зеленский из этого же ряда "разрушителей", заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Ранее ряд действующих и бывших европейских политиков выступили с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году."Нобелевская премия мира, на мой взгляд, давно девальвирована ее присуждением таким "миротворцам", как Ясир Арафат и Барак Обама… Всем здравым людям понятно, что это за премия и чего она стоит. Лицемерная премия", - сообщил Брод РИА Новости. Он отметил, что при присуждении премии Арафату некоторые члены Нобелевского комитета выступили против, а при Обаме происходил ряд военных действий."Помнится, в знак протеста в связи с награждением Арафата норвежский член Нобелевской комитета подал в отставку, назвав того террористом. При Обаме - война в Афганистане, интервенции в Ливии, Ираке, Сирии, ракетные удары по Пакистану. Все эти акции сопровождались разрушениями, гибелью гражданских лиц, включая женщин и детей", - отметил Брод.По словам Брода, президент Украины из этого же ряда политиков, так как он продолжает войну против своего народа. "Зеленский из этого же ряда разрушителей. Обманул ожидания своих избирателей, продолжил войну с собственным народом, обстрелы мирного Донбасса, поощрял действия радикалов, дискриминацию русского языка и антироссийскую политику. Сейчас продолжает вести двойную игру. С одной стороны - переговоры с Россией, с другой - обстрелы Донбасса продолжаются, неонацистам и головорезам дан "зеленый свет", в том числе и тому, как они подло прикрываются мирным населением", - добавил Брод.Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html
https://ria.ru/20220129/premiya-1770088996.html
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в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, александр брод, норвежский нобелевский комитет, нобелевская премия мира
12:02 18.03.2022
 
В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной

Член СПЧ Брод назвал Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нобелевская премия мира лицемерная и давно девальвирована присуждением таким людям, как Ясир Арафат и Барак Обама, Владимир Зеленский из этого же ряда "разрушителей", заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Ранее ряд действующих и бывших европейских политиков выступили с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году.
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"Нобелевская премия мира, на мой взгляд, давно девальвирована ее присуждением таким "миротворцам", как Ясир Арафат и Барак Обама… Всем здравым людям понятно, что это за премия и чего она стоит. Лицемерная премия", - сообщил Брод РИА Новости. Он отметил, что при присуждении премии Арафату некоторые члены Нобелевского комитета выступили против, а при Обаме происходил ряд военных действий.
"Помнится, в знак протеста в связи с награждением Арафата норвежский член Нобелевской комитета подал в отставку, назвав того террористом. При Обаме - война в Афганистане, интервенции в Ливии, Ираке, Сирии, ракетные удары по Пакистану. Все эти акции сопровождались разрушениями, гибелью гражданских лиц, включая женщин и детей", - отметил Брод.
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По словам Брода, президент Украины из этого же ряда политиков, так как он продолжает войну против своего народа. "Зеленский из этого же ряда разрушителей. Обманул ожидания своих избирателей, продолжил войну с собственным народом, обстрелы мирного Донбасса, поощрял действия радикалов, дискриминацию русского языка и антироссийскую политику. Сейчас продолжает вести двойную игру. С одной стороны - переговоры с Россией, с другой - обстрелы Донбасса продолжаются, неонацистам и головорезам дан "зеленый свет", в том числе и тому, как они подло прикрываются мирным населением", - добавил Брод.
Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Мария Ресса и Дмитрий Муратов на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 16:02
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
 
В миреСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияАлександр БродНорвежский Нобелевский комитетНобелевская премия мира
 
 
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