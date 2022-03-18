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Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое - РИА Новости, 18.03.2022
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Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое - РИА Новости, 18.03.2022
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:14
2022-03-18T14:14
экономика
общество
татьяна голикова
безработица
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы каждого предприятия в штатный режим, сообщили журналистам в секретарите вице-премьера.Согласно сообщению, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Наша работа, в первую очередь, нацелена на сохранение рабочих мест. Мы должны помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам – доходы и занятость. Необходимо работать на опережение, прошу регионы сразу же при появлении информации о выводе в простой, устанавливать контакт с предприятием. Наша общая задача – оперативно вернуть работу каждого отдельно взятого предприятия в штатный режим", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Как отметила она, правительство отслеживает ситуацию на рынке труда, и несмотря на то, что ряд предприятий столкнулись с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, ситуация характеризуется как стабильная.
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экономика, общество, татьяна голикова, безработица, санкции в отношении россии
14:14 18.03.2022
 
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое

Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при переходе в простой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы каждого предприятия в штатный режим, сообщили журналистам в секретарите вице-премьера.
Согласно сообщению, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
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Голикова сообщила об одобрении первоочередных мер по поддержке занятости
"Наша работа, в первую очередь, нацелена на сохранение рабочих мест. Мы должны помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам – доходы и занятость. Необходимо работать на опережение, прошу регионы сразу же при появлении информации о выводе в простой, устанавливать контакт с предприятием. Наша общая задача – оперативно вернуть работу каждого отдельно взятого предприятия в штатный режим", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.
Как отметила она, правительство отслеживает ситуацию на рынке труда, и несмотря на то, что ряд предприятий столкнулись с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, ситуация характеризуется как стабильная.
 
ЭкономикаОбществоТатьяна ГоликоваБезработицаСанкции в отношении России
 
 
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