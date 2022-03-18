https://ria.ru/20220318/predpriyatiya-1778846629.html

Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое

Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое - РИА Новости, 18.03.2022

Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:14

2022-03-18T14:14

2022-03-18T14:14

экономика

общество

татьяна голикова

безработица

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы каждого предприятия в штатный режим, сообщили журналистам в секретарите вице-премьера.Согласно сообщению, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Наша работа, в первую очередь, нацелена на сохранение рабочих мест. Мы должны помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам – доходы и занятость. Необходимо работать на опережение, прошу регионы сразу же при появлении информации о выводе в простой, устанавливать контакт с предприятием. Наша общая задача – оперативно вернуть работу каждого отдельно взятого предприятия в штатный режим", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Как отметила она, правительство отслеживает ситуацию на рынке труда, и несмотря на то, что ряд предприятий столкнулись с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, ситуация характеризуется как стабильная.

https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778671977.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, общество, татьяна голикова, безработица, санкции в отношении россии