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Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое - РИА Новости, 18.03.2022
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:14
2022-03-18T14:14
2022-03-18T14:14
экономика
общество
татьяна голикова
безработица
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы каждого предприятия в штатный режим, сообщили журналистам в секретарите вице-премьера.Согласно сообщению, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Наша работа, в первую очередь, нацелена на сохранение рабочих мест. Мы должны помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам – доходы и занятость. Необходимо работать на опережение, прошу регионы сразу же при появлении информации о выводе в простой, устанавливать контакт с предприятием. Наша общая задача – оперативно вернуть работу каждого отдельно взятого предприятия в штатный режим", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Как отметила она, правительство отслеживает ситуацию на рынке труда, и несмотря на то, что ряд предприятий столкнулись с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, ситуация характеризуется как стабильная.
https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778671977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, татьяна голикова, безработица, санкции в отношении россии
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при простое
Голикова попросила регионы контактировать с предприятиями при переходе в простой
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы устанавливать контакт с предприятиями при переходе в простой, назвав общей задачей оперативный возврат работы каждого предприятия в штатный режим, сообщили журналистам в секретарите вице-премьера.
Согласно сообщению, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Наша работа, в первую очередь, нацелена на сохранение рабочих мест. Мы должны помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам – доходы и занятость. Необходимо работать на опережение, прошу регионы сразу же при появлении информации о выводе в простой, устанавливать контакт с предприятием. Наша общая задача – оперативно вернуть работу каждого отдельно взятого предприятия в штатный режим", - сказала Голикова
, слова которой приводят в секретариате.
Как отметила она, правительство отслеживает ситуацию на рынке труда, и несмотря на то, что ряд предприятий столкнулись с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, ситуация характеризуется как стабильная.