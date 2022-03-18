18:24 18.03.2022 (обновлено: 18:55 18.03.2022)
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе, участвующим в операции по освобождению города от националистов, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы находимся на промзоне на окраине Мариуполя. Здесь сейчас дислоцируется одно из подразделений, сформированных из ополченцев. Оно почти целиком состоит из одного из крупнейших бюджетных холдингов государственных. Сейчас руководство этого предприятия привезло на позиции для своих бойцов медикаменты, теплые вещи и все, что им нужно. Все это курируется правительством народной республики. Мы своих не бросаем", - сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
Ополченцы поблагодарили за помощь и рассказали корреспонденту РИА Новости, что у отряда все хорошо с питанием и боеприпасами.
"Надеюсь, что будет все нормально. Вернемся", - сказал участник донецкого ополчения.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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