https://ria.ru/20220318/pomosch-1778915272.html

Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе

Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022

Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе

Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе, участвующим в операции по освобождению города от националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:24

2022-03-18T18:24

2022-03-18T18:55

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МАРИУПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе, участвующим в операции по освобождению города от националистов, передает корреспондент РИА Новости."Мы находимся на промзоне на окраине Мариуполя. Здесь сейчас дислоцируется одно из подразделений, сформированных из ополченцев. Оно почти целиком состоит из одного из крупнейших бюджетных холдингов государственных. Сейчас руководство этого предприятия привезло на позиции для своих бойцов медикаменты, теплые вещи и все, что им нужно. Все это курируется правительством народной республики. Мы своих не бросаем", - сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.Ополченцы поблагодарили за помощь и рассказали корреспонденту РИА Новости, что у отряда все хорошо с питанием и боеприпасами."Надеюсь, что будет все нормально. Вернемся", - сказал участник донецкого ополчения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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