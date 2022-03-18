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Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/pomosch-1778915272.html
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе, участвующим в операции по освобождению города от националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:24
2022-03-18T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ян гагин
александр семенов
украина
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МАРИУПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе, участвующим в операции по освобождению города от националистов, передает корреспондент РИА Новости."Мы находимся на промзоне на окраине Мариуполя. Здесь сейчас дислоцируется одно из подразделений, сформированных из ополченцев. Оно почти целиком состоит из одного из крупнейших бюджетных холдингов государственных. Сейчас руководство этого предприятия привезло на позиции для своих бойцов медикаменты, теплые вещи и все, что им нужно. Все это курируется правительством народной республики. Мы своих не бросаем", - сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.Ополченцы поблагодарили за помощь и рассказали корреспонденту РИА Новости, что у отряда все хорошо с питанием и боеприпасами."Надеюсь, что будет все нормально. Вернемся", - сказал участник донецкого ополчения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ян гагин, александр семенов, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
18:24 18.03.2022 (обновлено: 18:55 18.03.2022)
 
Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе

Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна НМ ДНР в районе Мариуполя
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя
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МАРИУПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Власти ДНР доставили помощь ополченцам в Мариуполе, участвующим в операции по освобождению города от националистов, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы находимся на промзоне на окраине Мариуполя. Здесь сейчас дислоцируется одно из подразделений, сформированных из ополченцев. Оно почти целиком состоит из одного из крупнейших бюджетных холдингов государственных. Сейчас руководство этого предприятия привезло на позиции для своих бойцов медикаменты, теплые вещи и все, что им нужно. Все это курируется правительством народной республики. Мы своих не бросаем", - сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
Ополченцы поблагодарили за помощь и рассказали корреспонденту РИА Новости, что у отряда все хорошо с питанием и боеприпасами.
"Надеюсь, что будет все нормально. Вернемся", - сказал участник донецкого ополчения.
Местные жители во дворе своего дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
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