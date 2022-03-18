https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань

Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань - РИА Новости, 18.03.2022

Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань

…И тут в прорыв пошли китайцы. Речь о том, как мощно руководство этой страны отреагировало на новости, что на территории Украины действовало 30, по сути,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:01

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…И тут в прорыв пошли китайцы. Речь о том, как мощно руководство этой страны отреагировало на новости, что на территории Украины действовало 30, по сути, американских лабораторий, где работали с возбудителями смертельных болезней и средствами их доставки в нужные точки.Эта китайская реакция заслуживает серьезного разговора, поскольку главная прелесть — в подробностях и китайских особенностях происходящего. Если коротко, то Пекин долго ждал, но сейчас больно бьет, прежде всего бьет за прежние издевательства по поводу известной лаборатории в Ухане, откуда (якобы) пошел не менее известный вирус.Подробности тут такие: официальный представитель МИД КНР, а за ним и множество СМИ и прочих, требуют — в том числе в ООН и на иных площадках — чтобы США открыли для инспекции вообще все свои подобные лаборатории по всему миру. И понятно, что миру это интересно.На основании чего требуют: есть Конвенция от 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Но у нее нет механизма верификации, причем единственная страна, которая противится созданию такового, — это США. Вообще-то, о том, что сейчас, после украинских "открытий", необходимо его создавать, первым заявил Сергей Лавров. Но Пекин подключился к процессу с редким энтузиазмом. И сейчас задает американцам вопрос: как насчет того, что теперь надо говорить о верификации исполнения конвенции не только в границах США, а и за их пределами? В том числе потому, что на Украине действовало соглашение от 2005 года, по которому, во-первых, во всех исследованиях могли участвовать представители Пентагона, а во-вторых — любым украинцам было строго запрещено разглашать любые подробности исследований.И еще вопрос из Пекина: а знали ли украинцы о том, что делалось в тех самых биолабораториях на их собственной территории? Вопрос, интересующий обитателей и многих других государств.Тема ведется китайскими СМИ в ежедневном режиме, с инфографикой, напоминающей, что таких лабораторий по всему миру 336 в 30 странах. Понятно, что китайская дипломатия теперь интересуется подробностями ситуации в каждой из таких стран, как и отношением к ней местных властей.Нет никаких сомнений, что перед нами долгожданный для всей нации повод напомнить американцам о двухлетних издевательствах по поводу Уханя. Об этом сейчас публикаций — целая волна, опять же с инфографикой и прочими украшениями. И с общей мыслью: вы поднимали нескончаемую волну дезинформации против других стран, обсуждали теории заговоров, а вот сейчас вас поймали на реальном заговоре.Газета "Жэньминь жибао" проанализировала 966 материалов из самых вроде бы серьезных СМИ США и отнесла 46,6% их к теории заговоров, 45,7% к "предубежденным" и только 7,7% — к попыткам объективного подхода.В чем суть заговоров (а это интересная тема): версий по Америке и миру ходило несколько — от "мягкой", что вирус случайно утек из той самой лаборатории, и до "жесткой" — что Китай разрабатывал вирус как оружие, специально рассчитанное на поражение населения США. Фактов не имеется, международные проверки на месте не показали ничего подобного. Но об убежавшем (как минимум) вирусе в США говорили или намекали официальные лица и неофициальные, пропаганда бесновалась, и понятно, что когда вскрылись факты именно таких разработок — но американских и на Украине, — то Пекин просто не мог молчать.О чем он вряд ли будет говорить: среди прочих есть одна идея, в основном циркулирующая среди самых свирепых республиканцев. Насчет того, что та самая уханьская лаборатория действительно проводила эксперименты при участии или по заказу "доктора Смерть" — главного в США по коронавирусу Энтони Фаучи (в его научном качестве). И у этой идеи есть продолжение: что кто-то в Пекине, якобы зная об этом, испугался, что против страны начата биологическая война, и установил зверские карантинные меры, которые затем радостно были скопированы санитарами от демократов по всему миру для своих внутренних целей. То есть во всем опять виноваты демократы.И попробуй теперь выгони эту теорию заговора, как и все прочие, из миллионов голов. Но неожиданный ее результат: в самих США, как и во всем мире, возник ажиотажный спрос на любую информацию насчет биолабораторий. Всех и всяких. Да, и своих тоже. Коронавирусы, может быть, потеряли актуальность, но, когда сообщают о том, что на Украине работали с возбудителем чумы…Если бы не вся эта цепочка событий, истерик, информационных кампаний, то, вполне возможно, мало кто в мире заинтересовался бы именно этой новостью с Украины. Точнее, просто не узнал бы о ней. "Империя лжи" умеет не только громоздить фантомы из фейков, но и блокировать факты. Перечислять примеры тут долго не надо — вспомним хотя бы историю украинской "Точки-У" с кассетным боеприпасом в центре Донецка. А западная аудитория загадочным образом считает, что то был российский "удар по Киеву" или что-то в этом роде.Так вот, был серьезный шанс, что Запад, и в частности США, вообще бы не обратили внимания на сообщения о каких-то там лабораториях на Украине. То есть информация мелькала, причем каждый мог заметить, что три правительственных ведомства США говорят на эту тему совершенно разные вещи и путаются в показаниях, однако все эти штуки шли как бы задним планом, оттесняясь массовой информационной классикой о "мужественных украинцах, противостоящих врагу".Но плотину прорвал человек с правого фланга — ведущий Fox News Такер Карлсон, который задал, а затем повторил простой вопрос: вот если бы эти "лабораторные материалы" как-то вырвались на свободу, а власти США начали бы проявлять озабоченность (а это, добавим мы, так и было — материалы они уничтожали заранее), то каким бы оказался эффект от таких событий для Украины и всего мира? Практически из-за первой его передачи и началась перепалка чиновников и парламентариев в конгрессе. И тут одно из любимых СМИ демократов, NBC News, обвинило Карлсона в распространении "теорий заговора".А китайцы, как уже сказано, пошли в прорыв и радостно отозвались: а какими теориями вы все занимались два года, отлично обходясь без всяких фактов?

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https://ria.ru/20220317/konventsiya-1778641402.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/ssha-1778111308.html

https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html

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