https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778811694.html

СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье

СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье - РИА Новости, 18.03.2022

СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье

Две женщины, задержанные по подозрению в том, что в 2018 году похитили трех человек в приморском Арсеньеве и удерживали их два года ради присвоения пенсий,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:02

2022-03-18T12:02

2022-03-18T12:02

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Две женщины, задержанные по подозрению в том, что в 2018 году похитили трех человек в приморском Арсеньеве и удерживали их два года ради присвоения пенсий, позже похитили и четвертого члена этой семьи, сообщает СУСК РФ по региону.Как сообщала краевая прокуратура, две жительницы Арсеньева в 2018 году похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь, где удерживали до мая 2020 года - и все это время забирали их пенсии. Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемых задержали.По информации СК, похитительницы заперли своих жертв в квартире дома по улице Садовая, "постоянно избивали" их. "Позже также был похищен совершеннолетний сын", - говорится в сообщении."Похищенный четвёртый член семьи пострадавших – сын, является инвалидом", - уточнил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю, добавив, что одной фигурантке 36 лет, другой - 40.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

https://ria.ru/20220114/pokhischenie-1767811274.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, криминал