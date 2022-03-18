https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778811694.html
СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье
СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье - РИА Новости, 18.03.2022
СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье
Две женщины, задержанные по подозрению в том, что в 2018 году похитили трех человек в приморском Арсеньеве и удерживали их два года ради присвоения пенсий,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:02
2022-03-18T12:02
2022-03-18T12:02
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
криминал
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Две женщины, задержанные по подозрению в том, что в 2018 году похитили трех человек в приморском Арсеньеве и удерживали их два года ради присвоения пенсий, позже похитили и четвертого члена этой семьи, сообщает СУСК РФ по региону.Как сообщала краевая прокуратура, две жительницы Арсеньева в 2018 году похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь, где удерживали до мая 2020 года - и все это время забирали их пенсии. Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемых задержали.По информации СК, похитительницы заперли своих жертв в квартире дома по улице Садовая, "постоянно избивали" их. "Позже также был похищен совершеннолетний сын", - говорится в сообщении."Похищенный четвёртый член семьи пострадавших – сын, является инвалидом", - уточнил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю, добавив, что одной фигурантке 36 лет, другой - 40.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.
https://ria.ru/20220114/pokhischenie-1767811274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, криминал
СК раскрыл подробности похищения пенсионеров и их двоих детей в Приморье
В Приморье следователи раскрыли подробности дела о похищении пенсионеров и их двоих детей