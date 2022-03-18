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В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии - РИА Новости, 18.03.2022
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В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии
В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии - РИА Новости, 18.03.2022
В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии
В Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T06:42
2022-03-18T06:42
происшествия
россия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. В Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий, сообщила прокуратура региона.По информации надзорного ведомства, две жительницы Арсеньева насильственно похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Злоумышленницы удерживали жертв до мая 2020 года, и все это время забирали их пенсии, омтечает прокуратура."Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, владивосток, приморский край
06:42 18.03.2022
 
В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии

В Приморье две женщины похитили трех человек и два года присваивали их пенсии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. В Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий, сообщила прокуратура региона.
По информации надзорного ведомства, две жительницы Арсеньева насильственно похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Злоумышленницы удерживали жертв до мая 2020 года, и все это время забирали их пенсии, омтечает прокуратура.
"Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", — говорится в сообщении.
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