https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778769681.html

В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии

В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии - РИА Новости, 18.03.2022

В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии

В Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T06:42

2022-03-18T06:42

2022-03-18T06:42

происшествия

россия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. В Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий, сообщила прокуратура региона.По информации надзорного ведомства, две жительницы Арсеньева насильственно похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Злоумышленницы удерживали жертв до мая 2020 года, и все это время забирали их пенсии, омтечает прокуратура."Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220316/aferist-1778446241.html

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владивосток

приморский край

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Никита Стома

происшествия, россия, владивосток, приморский край