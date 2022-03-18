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В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение - РИА Новости, 18.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220318/podmoskove-1778806594.html
В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение
В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение - РИА Новости, 18.03.2022
В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение
Жители Московской области имеют право получить социальную выплату в размере 30 тысяч рублей на профессиональное обучение, рассказали в пресс-службе Мособлдумы. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:58
2022-03-18T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Московской области имеют право получить социальную выплату в размере 30 тысяч рублей на профессиональное обучение, рассказали в пресс-службе Мособлдумы.Социальная помощь выплачивается на основании социального контракта. Потратить денежные средства, помимо профессионального обучения, можно на поиск работы, ведение личного хозяйства, а также открытие собственного дела."Социальный контракт - это договор, который гражданин заключает с управлением социальной защиты на получение денежных средств. Важным его условием является то, что потратить эти средства можно только на цель, определенную в договоре", - приводятся слова главы комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяны Карзубовой.Она добавила, что в рамках соглашения по поиску работы производится социальная выплата в размере прожиточного минимума на 2022 год – 16 тысяч рублей, на срок до 12 месяцев. Контракт по осуществлению предпринимательской деятельности предусматривает выплату до 250 тысяч рублей.Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), московская областная дума
11:58 18.03.2022
 

В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в колледже
Студенты на занятиях в колледже - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Московской области имеют право получить социальную выплату в размере 30 тысяч рублей на профессиональное обучение, рассказали в пресс-службе Мособлдумы.
Социальная помощь выплачивается на основании социального контракта. Потратить денежные средства, помимо профессионального обучения, можно на поиск работы, ведение личного хозяйства, а также открытие собственного дела.
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"Социальный контракт - это договор, который гражданин заключает с управлением социальной защиты на получение денежных средств. Важным его условием является то, что потратить эти средства можно только на цель, определенную в договоре", - приводятся слова главы комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяны Карзубовой.
Она добавила, что в рамках соглашения по поиску работы производится социальная выплата в размере прожиточного минимума на 2022 год – 16 тысяч рублей, на срок до 12 месяцев. Контракт по осуществлению предпринимательской деятельности предусматривает выплату до 250 тысяч рублей.
Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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