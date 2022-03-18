https://ria.ru/20220318/podmoskove-1778806594.html

В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение

В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение - РИА Новости, 18.03.2022

В Подмосковье напомнили о праве получить соцпомощь на профобучение

Жители Московской области имеют право получить социальную выплату в размере 30 тысяч рублей на профессиональное обучение, рассказали в пресс-службе Мособлдумы. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:58

2022-03-18T11:58

2022-03-18T11:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Жители Московской области имеют право получить социальную выплату в размере 30 тысяч рублей на профессиональное обучение, рассказали в пресс-службе Мособлдумы.Социальная помощь выплачивается на основании социального контракта. Потратить денежные средства, помимо профессионального обучения, можно на поиск работы, ведение личного хозяйства, а также открытие собственного дела."Социальный контракт - это договор, который гражданин заключает с управлением социальной защиты на получение денежных средств. Важным его условием является то, что потратить эти средства можно только на цель, определенную в договоре", - приводятся слова главы комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяны Карзубовой.Она добавила, что в рамках соглашения по поиску работы производится социальная выплата в размере прожиточного минимума на 2022 год – 16 тысяч рублей, на срок до 12 месяцев. Контракт по осуществлению предпринимательской деятельности предусматривает выплату до 250 тысяч рублей.Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

https://ria.ru/20220316/podmskove-1778398423.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума