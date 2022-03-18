https://ria.ru/20220318/perekupschiki-1778759569.html

РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями

РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями - РИА Новости, 18.03.2022

РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями

Центробанк рекомендовал финансовым организациям обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T00:33

2022-03-18T00:33

2022-03-18T00:33

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк рекомендовал финансовым организациям обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых ограничительных мер против Москвы, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева.В частности, регулятор предписал выявлять попытки обхода ограничений по операциям с валютой и покупку потребительских товаров для перепродажиКроме того, кредитным организациям поручили операции по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.В рекомендациях ЦБ в качестве примеров "транзакционных аномалий" указывается рост объемов и однотипность операций при приобретении товаров, что не характерно для частного потребления и указывает на возможную покупку для перепродажи, также проведение операций, направленных на вывод средств за границу или на покупку и продажу криптовалюты.Как уточняет издание, при выявлении таких операций финансовые организации должны провести углубленную проверку клиента, после чего, при необходимости в соответствии с "антиотмывочным" законодательством, банки могут отказать в проведении операции и направить информацию о ней в Росфинмониторинг, отметив заблокированную транзакцию специальной маркировкой.Представитель ЦБ в беседе с РБК объяснил, что регулятор оказывает банкам "методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с "противолегализационным" законодательством".

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sakhar-1778637285.html

https://ria.ru/20220316/dollar-1778367399.html

россия

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия