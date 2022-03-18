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РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями - РИА Новости, 18.03.2022
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РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями
РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями - РИА Новости, 18.03.2022
РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями
Центробанк рекомендовал финансовым организациям обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T00:33
2022-03-18T00:33
экономика
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк рекомендовал финансовым организациям обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых ограничительных мер против Москвы, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева.В частности, регулятор предписал выявлять попытки обхода ограничений по операциям с валютой и покупку потребительских товаров для перепродажиКроме того, кредитным организациям поручили операции по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.В рекомендациях ЦБ в качестве примеров "транзакционных аномалий" указывается рост объемов и однотипность операций при приобретении товаров, что не характерно для частного потребления и указывает на возможную покупку для перепродажи, также проведение операций, направленных на вывод средств за границу или на покупку и продажу криптовалюты.Как уточняет издание, при выявлении таких операций финансовые организации должны провести углубленную проверку клиента, после чего, при необходимости в соответствии с "антиотмывочным" законодательством, банки могут отказать в проведении операции и направить информацию о ней в Росфинмониторинг, отметив заблокированную транзакцию специальной маркировкой.Представитель ЦБ в беседе с РБК объяснил, что регулятор оказывает банкам "методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с "противолегализационным" законодательством".
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экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
00:33 18.03.2022
 
РБК: ЦБ попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями

РБК: Банк России попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями с валютой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк рекомендовал финансовым организациям обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых ограничительных мер против Москвы, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева.
В частности, регулятор предписал выявлять попытки обхода ограничений по операциям с валютой и покупку потребительских товаров для перепродажи
"Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой", — сообщает медиахолдинг.
Кроме того, кредитным организациям поручили операции по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.
В рекомендациях ЦБ в качестве примеров "транзакционных аномалий" указывается рост объемов и однотипность операций при приобретении товаров, что не характерно для частного потребления и указывает на возможную покупку для перепродажи, также проведение операций, направленных на вывод средств за границу или на покупку и продажу криптовалюты.
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Как уточняет издание, при выявлении таких операций финансовые организации должны провести углубленную проверку клиента, после чего, при необходимости в соответствии с "антиотмывочным" законодательством, банки могут отказать в проведении операции и направить информацию о ней в Росфинмониторинг, отметив заблокированную транзакцию специальной маркировкой.

Представитель ЦБ в беседе с РБК объяснил, что регулятор оказывает банкам "методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с "противолегализационным" законодательством".
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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