В США заявили, что Байден обсудил биолаборатории на Украине с Си Цзиньпином
В Белом доме заявили, что Байден обсудил биолаборатории на Украине с Си Цзиньпином
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поднимал тему биологических лабораторий на Украине, озвученную ранее Россией, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент Байден выразил озабоченность - о чем мы уже говорили в более широком контексте - в связи с тем, что Россия распространяет дезинформацию относительно наличия биологического оружия на Украине в качестве предлога для проведения операции под ложным флагом. Президент также подчеркнул свою обеспокоенность насчет этой повторяющейся дезинформации", - сказал чиновник США высокого ранга.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.