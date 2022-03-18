https://ria.ru/20220318/peregovory-1778938142.html

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут - РИА Новости, 18.03.2022

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:16

2022-03-18T20:16

2022-03-18T20:25

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

франция

эммануэль макрон

владимир путин

россия

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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Французский лидер вновь потребовал немедленно прекратить огонь на Украине.По сообщению телеканала, разговор длился 1 час 10 минут.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778938809.html

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Севастиан Котов

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия