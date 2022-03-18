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Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/peregovory-1778938142.html
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут - РИА Новости, 18.03.2022
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:16
2022-03-18T20:25
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
франция
эммануэль макрон
владимир путин
россия
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Французский лидер вновь потребовал немедленно прекратить огонь на Украине.По сообщению телеканала, разговор длился 1 час 10 минут.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778938809.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия
20:16 18.03.2022 (обновлено: 20:25 18.03.2022)
 
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 10 минут

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Французский лидер вновь потребовал немедленно прекратить огонь на Украине.
По сообщению телеканала, разговор длился 1 час 10 минут.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 20:22
Си Цзиньпин назвал приоритет в ситуации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссия
 
 
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