https://ria.ru/20220318/peregovory-1778935196.html

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:56

2022-03-18T19:56

2022-03-18T20:24

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

россия

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франция

украина

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — отметили там.Лидеры двух стран также обсудили переговоры Москвы и Киева."В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", — говорится в сообщении.Путин и Макрон условились оставаться на связи.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

франция

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, франция, украина, ситуация в днр и лнр