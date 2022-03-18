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Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:56
2022-03-18T20:24
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
франция
украина
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — отметили там.Лидеры двух стран также обсудили переговоры Москвы и Киева."В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", — говорится в сообщении.Путин и Макрон условились оставаться на связи.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, франция, украина, ситуация в днр и лнр
19:56 18.03.2022 (обновлено: 20:24 18.03.2022)
 
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — отметили там.
Лидеры двух стран также обсудили переговоры Москвы и Киева.
"В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", — говорится в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться на связи.
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Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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