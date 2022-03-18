19:56 18.03.2022 (обновлено: 20:24 18.03.2022)
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — отметили там.
Лидеры двух стран также обсудили переговоры Москвы и Киева.
"В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", — говорится в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться на связи.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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