https://ria.ru/20220318/peregovory-1778921192.html

Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского

Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.03.2022

Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского

Говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:47

2022-03-18T18:47

2022-03-18T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776125841_565:0:3057:1402_1920x0_80_0_0_3580241ec0908cb08305e518b08b1bb7.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778920030.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, владимир зеленский, украина, в мире