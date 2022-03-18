https://ria.ru/20220318/peregovory-1778921192.html
Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского
Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.03.2022
Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского
Говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:47
2022-03-18T18:47
2022-03-18T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776125841_565:0:3057:1402_1920x0_80_0_0_3580241ec0908cb08305e518b08b1bb7.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778920030.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776125841_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_62100c15b24559e70fce8b4a7b7e78d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, владимир зеленский, украина, в мире
Мединский объяснил, почему рано говорить о встрече Путина и Зеленского
Мединский: прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, надо утвердить договор