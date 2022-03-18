https://ria.ru/20220318/peregovory-1778819517.html

В Кремле назвали беседу Путина с Шольцем жесткой и деловой

В Кремле назвали беседу Путина с Шольцем жесткой и деловой - РИА Новости, 18.03.2022

В Кремле назвали беседу Путина с Шольцем жесткой и деловой

Состоявшийся в пятницу телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем вряд ли можно назвать дружеским - он... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:32

2022-03-18T12:32

2022-03-18T12:52

политика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем вряд ли можно назвать дружеским - он был жестким, но деловым, и потребность в диалоге сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разговор, конечно, вряд ли можно назвать дружеским... это жесткий разговор. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и в обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией [на Украине - ред.]", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы рф