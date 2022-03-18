https://ria.ru/20220318/otnosheniya-1778924266.html

Отношения США и Китая не вышли из тупика, заявил Си Цзиньпин

Отношения США и Китая не вышли из тупика, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.03.2022

Отношения США и Китая не вышли из тупика, заявил Си Цзиньпин

Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:59

2022-03-18T18:59

2022-03-18T20:30

в мире

си цзиньпин

сша

китай

тайвань

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_5a4c2c75311e34f7669e8793389622e3.jpg

ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Си Цзиньпин также отметил, что лидеры двух стран согласны с мнением, что Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации, а также укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях.По его словам, если тайваньский вопрос не решить должным образом, это окажет сокрушительное воздействие на отношения двух стран, и выразил надежду, что "американская сторона придаст этому достаточно серьезное значение"."США неверно истолковали и неверно оценили стратегические намерения Китая… Разногласия у Китая и США были в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем, главное – контролировать и управлять ими. Устойчиво развивающиеся отношения Китая и США выгодны обеим сторонам", - добавил китайский лидер.Кроме того, место для политического урегулирования нужно оставлять всегда, как и проявлять политическое мужество, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.Лидеры Китая и США в пятницу общались почти два часа по видеосвязи, стороны обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения."Чем сложнее ситуация, тем сильнее необходимо сохранять спокойствие и рациональность. В любых обстоятельствах необходимо проявлять политическую смелость, создавать пространство для мира и оставлять возможности для политического урегулирования", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Вместе с тем он отметил важность того, чтобы вовлеченные стороны проявили политическую волю, уделили внимание настоящему и посмотрели в будущее, а также нашли правильный способ урегулирования, при этом другие стороны могут и должны создать для этого условия.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778938809.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, си цзиньпин, сша, китай, тайвань, джо байден