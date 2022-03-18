13:56 18.03.2022 (обновлено: 13:57 18.03.2022)
Спикер калужского заксобрания позитивно оценил отчет губернатора о работе
Спикер калужского ЗС Новосельцев позитивно оценил отчет губернатора Шапши о работе
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 18 мар – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев позитивно оценил отчет губернатора Владислава Шапши о работе областного правительства, отметив, что глава региона не только сообщил о прошлых достижениях, но и рассказал, как регион будет решать сложные задачи текущего периода.
Пресс-служба заксобрания сообщает, что накануне состоялся отчет губернатора Калужской области Владислава Шапши перед областными депутатами об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.
По словам главы региона, несмотря на трудности, год удалось завершить с хорошими результатами. В их числе – рост уровня промышленного производства, показатель перешагнул триллион рублей. Область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики, индекс промпроизводства вырос на 126,5%. Владислав Шапша подчеркнул, что в течение ближайших пяти лет в области появится 30 новых предприятий, объем инвестиций составит 70 миллиардов рублей. Будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Говоря о развитии социальной сферы, губернатор рассказал, в частности, что в прошлом году полностью решена проблема нехватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного обучения на 1617 мест. В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений на 9 тысяч мест. Также в 2022 году в регионе планируется построить 24 ФАПа.
"Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и в этой части есть, чем гордиться… Основной посыл губернатора – на будущее. Подробно сказано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегодняшний день, новых задач, которые никто не планировал в прошлом году", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
"Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фракции законодательного собрания области сплотились, поддержали президента, армию. В таком режиме будем работать и дальше", - добавил Новосельцев.
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