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Спикер калужского заксобрания позитивно оценил отчет губернатора о работе - РИА Новости, 18.03.2022
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Калужская область
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Спикер калужского заксобрания позитивно оценил отчет губернатора о работе
Спикер калужского заксобрания позитивно оценил отчет губернатора о работе - РИА Новости, 18.03.2022
Спикер калужского заксобрания позитивно оценил отчет губернатора о работе
Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев позитивно оценил отчет губернатора Владислава Шапши о работе областного правительства,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:56
2022-03-18T13:57
калужская область
политика
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 18 мар – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев позитивно оценил отчет губернатора Владислава Шапши о работе областного правительства, отметив, что глава региона не только сообщил о прошлых достижениях, но и рассказал, как регион будет решать сложные задачи текущего периода.Пресс-служба заксобрания сообщает, что накануне состоялся отчет губернатора Калужской области Владислава Шапши перед областными депутатами об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.По словам главы региона, несмотря на трудности, год удалось завершить с хорошими результатами. В их числе – рост уровня промышленного производства, показатель перешагнул триллион рублей. Область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики, индекс промпроизводства вырос на 126,5%. Владислав Шапша подчеркнул, что в течение ближайших пяти лет в области появится 30 новых предприятий, объем инвестиций составит 70 миллиардов рублей. Будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Говоря о развитии социальной сферы, губернатор рассказал, в частности, что в прошлом году полностью решена проблема нехватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного обучения на 1617 мест. В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений на 9 тысяч мест. Также в 2022 году в регионе планируется построить 24 ФАПа."Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и в этой части есть, чем гордиться… Основной посыл губернатора – на будущее. Подробно сказано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегодняшний день, новых задач, которые никто не планировал в прошлом году", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания."Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фракции законодательного собрания области сплотились, поддержали президента, армию. В таком режиме будем работать и дальше", - добавил Новосельцев.
https://ria.ru/20220217/gazifikatsiya-1773386265.html
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политика, владислав шапша, калужская область
13:56 18.03.2022 (обновлено: 13:57 18.03.2022)
 
Спикер калужского заксобрания позитивно оценил отчет губернатора о работе

Спикер калужского ЗС Новосельцев позитивно оценил отчет губернатора Шапши о работе

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : Правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 18 мар – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев позитивно оценил отчет губернатора Владислава Шапши о работе областного правительства, отметив, что глава региона не только сообщил о прошлых достижениях, но и рассказал, как регион будет решать сложные задачи текущего периода.
Пресс-служба заксобрания сообщает, что накануне состоялся отчет губернатора Калужской области Владислава Шапши перед областными депутатами об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.
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По словам главы региона, несмотря на трудности, год удалось завершить с хорошими результатами. В их числе – рост уровня промышленного производства, показатель перешагнул триллион рублей. Область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики, индекс промпроизводства вырос на 126,5%. Владислав Шапша подчеркнул, что в течение ближайших пяти лет в области появится 30 новых предприятий, объем инвестиций составит 70 миллиардов рублей. Будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Говоря о развитии социальной сферы, губернатор рассказал, в частности, что в прошлом году полностью решена проблема нехватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного обучения на 1617 мест. В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений на 9 тысяч мест. Также в 2022 году в регионе планируется построить 24 ФАПа.
"Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и в этой части есть, чем гордиться… Основной посыл губернатора – на будущее. Подробно сказано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегодняшний день, новых задач, которые никто не планировал в прошлом году", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
"Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фракции законодательного собрания области сплотились, поддержали президента, армию. В таком режиме будем работать и дальше", - добавил Новосельцев.
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